Jason Kelce Story sobre Travis Kelce Spare Puppy Rumores sobre uma nova incorporação para Taylor Swift, Star Chiefs

Depois que o ex-Centro All-Pro Philadelphia Eagles, Jason Kelce, compartilhou uma história de que seu irmão tinha um filhote em um podcast, os rumores da Internet começaram a espalhar que a ala fechada do Kansas City Chiefs, Travis Kelce e sua famosa namorada Taylor Swift acrescentou um pequeno parceiro ao relacionamento deles. O mais antigo dos irmãos Kelce compartilhou uma história sobre Travis que um filhote recebeu, o que levou a alguns pontos de venda a acreditar que o filhote era Kelce e Swift.

Durante uma aparição no podcast Fitz & Whit, Jason Kelce discutiu o dano que um filhote havia causado a um sofá de veludo verde aparentemente muito caro de um designer italiano que seu irmão comprou como parte de uma discussão sobre as maneiras pelas quais ele amadureceu. No entanto, não ficou claro exatamente quando a história ocorreu, ou se Kelce tinha o filhote com Swift ou em um relacionamento passado.

“Voltei seis meses depois, e voltei e um dos sofás é como empurrar contra a parede. Eu sou como: ‘Por que você moveu o sofá?'”, Lembrou Kelce. “Ele acabou de ter um filhote. O filhote havia mastigado um buraco nas costas.”

Pelo que vale, evidências anedóticas sugerem que Taylor Swift é mais uma pessoa de gato quando se trata de animais de estimação. Swift é o proprietário de três gatos: Meredith Gray, Olivia Benson e Benjamin Button.