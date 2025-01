Jasprit Bumrah consolida sua posição no topo nas últimas classificações de jogadores de teste da ICC

Jasprit Bumrah foi o principal tomador de postigos no teste de críquete em 2024.

Depois de um ano incrível no teste de críquete, o jogador rápido indiano Jasprit Bumrah reforçou sua posição na posição número um nas últimas classificações de teste da ICC para jogadores de boliche.

Ao longo do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25, onde Bumrah deu o seu melhor, o jovem de 31 anos aumentou a distância em relação aos seus contemporâneos Pat Cummins e Kagiso Rabada e as suas classificações aumentaram.

Em 2024, Bumrah conquistou 71 postigos de teste, o maior número de um lançador rápido indiano desde a façanha de 75 postigos de Kapil Dev em 1983. Com um show estelar no BGT de 2024-25, Bumrah registrou o maior número de pontos de classificação já alcançados por um lançador indiano . já que obteve 707 pontos de qualificação.

Nas últimas classificações de jogadores do Teste ICC, após o primeiro teste entre o Paquistão e as Índias Ocidentais, Bumrah tem 708 classificações.

Cummins (841) e Kagiso Rabada (837), que também tiveram um ano frutífero em 2024 ajudando suas equipes a chegar à final do ICC WTC, estavam a uma distância significativa do líder indiano.

Últimas classificações de jogadores do teste ICC

Ravindra Jadeja mantém a posição número 1 no ranking de testes versáteis da ICC e enfrenta a concorrência de Marco Jansen

O versátil indiano Ravindra Jadeja manteve seu lugar no topo da classificação versátil do Teste ICC. O canhoto ocupa o primeiro lugar com 400 pontos de rating. Ele é seguido pelo polivalente sul-africano Marco Jansen, com 294 pontos.

O versátil de Bangladesh, Mehidy Hasan, é o terceiro com 284 pontos, seguido pelo australiano Pat Cummins, que tem 282 avaliações.

No departamento de rebatidas, a dupla inglesa Joe Root (895) e Harry Brook (876) fortaleceram suas posições na primeira e segunda posições no ranking de batedores do Teste ICC após seus esforços para vencer a série na Nova Zelândia.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.