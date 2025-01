Jasprit Bumrah levou 86 postigos no críquete internacional em 2024.

O jogador de boliche rápido da Índia, Jasprit Bumrah, foi nomeado como o jogador de CPI do CPI do ano 2024 pelo CPI e foi homenageado com o prestigiado Sir Garfield Sobers Award.

Bumrah venceu Harry Brook da Inglaterra e Joe Root e Kamindu Mendis, do Sri Lanka, para ganhar este prêmio. Ele é o primeiro indiano a ser nomeado jogador de críquete do ano da ICC Men de Virat Kohli em 2018 e é o quinto indiano em geral a reivindicar esse prêmio depois que Rahul Dravid (2004), Sachin Tendulkar (2010), Ravichandran Ashwin (2016) e Virat Kohli (2017, 2018).

Bumrah dominou toda a série que jogou em 2024. Ele jogou o teste chorando e sua única competição de T20I no ano passado foi a Copa do Mundo ICC T20 2024, onde empacotou o homem do prêmio de torneio. Ele não jogou nenhum críquete de ódio no ano passado.

Foi simplesmente excepcional quando e onde foi no ano passado. Ele parecia levar um wickt toda vez que corria para a tigela.

Atualmente, o jogador de teste da ICC nº 1, Bumrah, tornou -se o marcapasso indiano mais rápido a atingir 200 wickts de teste no ano passado. Ele fez isso com um boliche médio abaixo de 20, o melhor da história do críquete do julgamento.

Jasprit Bumrah números em 2024 no críquete internacional

Bumrah levou 86 postigos no críquete internacional em 2024 em 34 ingressos para uma média de 13,76.

Primeiro, falando sobre o críquete T20i, foi um equipamento -chave na Índia, vencendo a Copa do Mundo T20 2024 da ICC, pois reivindicou 15 postigos a uma média incrível de 8,26 e uma economia de apenas 4,17.

Ele teve seu melhor ano no Test Cricket, reivindicando 71 postigos em 13 testes em 14,92. Bumrah levou cinco cinco acumulados nos testes no ano passado. Ele capturou a Índia no BGT 2024/25 Perth Test e os levou a uma famosa vitória com um homem do ato digno de uma festa.

No BGT 2024/25, Bumrah foi, com muito, o melhor jogador de boliche da série, terminando com 32 postigos às 13,06, com três cinco frases e duas quatro frases.

Para performances tão incríveis na areia do teste no ano passado, Bumrah também foi nomeado o jogador de críquete de teste masculino da CPI do ano de 2024.

Conversando com a ICC, Jasprit Bumrah disse: “Estou muito feliz e honesto por ganhar o jogador masculino de críquete do ano Sirfield Sobers. No ano passado, foi realmente memorável, especialmente vencer a Copa do Mundo T20 em Barbados sempre estará perto do meu coração. Estou muito feliz e grato por receber essa honra e também gostaria de agradecer ao TPI. Quando eu era jovem, vi muitos dos meus heróis de infância vencendo isso. Muito feliz por estar no fim do recebimento.

