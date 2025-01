Jaushua Sotirio, do Kerala Blasters, assina pelo Sydney FC

Jaushua Sotirio voltou à Austrália com o ex-pentacampeão da A-League.

O ex-atacante do Kerala Blasters FC, ex-clube da Indian Super League (ISL), Jaushua Sotirio, assinou com o Sydney FC, clube da A-League, na sexta-feira. O jogador que era agente livre após se separar mutuamente dos Tuskers no início de janeiro, tentará reviver sua carreira repleta de lesões.

O nativo de Sydney se junta ao clube de sua cidade natal, que atualmente ocupa o quinto lugar na classificação da A-League. Depois de um longo período afastado após assinar com os Tuskers em 2023, Sotirio está otimista com a mudança para um ambiente mais familiar.

Reforçamos nossas opções de atacante com a contratação de Jaushua Sotirio até o final da temporada 🙌 O veloz atacante fornecerá uma cobertura crucial e traz consigo mais de 180 jogos de experiência na Ásia 🌏 Bem-vindo Jaushua 👏 Detalhes completos: https://t.co/CXwihR2Gqr… pic.twitter.com/GXKpZwmEFZ -Sydney FC (@SydneyFC) 17 de janeiro de 2025

Sotirio deixa o Kerala Blasters FC após uma má fase

Após a sua chegada durante a temporada 2023-2024, os torcedores apaixonados do Kerala Blasters FC esperavam muito do atacante australiano. No entanto, o jogador de 30 anos nunca conseguiu vestir a camisa do Kerala durante sua passagem pelo clube.

Lesões no tornozelo e constantes problemas de condicionamento físico o atormentaram durante sua passagem pela primeira divisão do futebol indiano. A provação também teve um grande impacto na confiança de Sotirio e o seu regresso ao Sydney FC chega no momento perfeito para ambas as partes.

Jaushua Sotirio está animado para jogar em casa

Após o anúncio de sua chegada na sexta-feira, o atacante tem se mostrado muito otimista e privilegiado por fazer parte de seu novo clube. Ao descrever Sydney como um dos maiores clubes da A-League, Sotirio compartilhou que completou com sucesso alguns treinos.

Ao falar sobre sua passagem pelos Blasters, Sotirio afirmou: “Tive um período difícil de 18 meses na Índia, mas agora estou de volta à minha melhor forma e estou ansioso para voltar a Sydney com minha família.”

Um novo começo para ambas as partes

As lesões são sempre difíceis tanto para os jogadores como para o clube. Com Sotirio pronto para retornar ao Sydney FC nesta temporada, os torcedores do Blasters irão desejar-lhe tudo de melhor em seu novo clube.

Com os Blasters a apenas quatro pontos dos cobiçados seis primeiros lugares dos playoffs, o clube buscará recrutar novos talentos no departamento de ataque. Com a saída de Sotirio, os Blasters têm a oportunidade de trazer algumas caras novas enquanto buscam aquele empurrão extra antes do final da temporada.

