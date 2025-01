Javier Mascherano minimizza l'”impossibile” riunione di Neymar in MLS

L’allenatore dell’Inter Miami Javier Mascherano ha detto giovedì che era “impossibile” anche solo prendere in considerazione l’idea di portarlo in panchina Neymar al club per ricongiungersi con i suoi ex compagni di squadra del Barcellona Lionel Messi E Luis Suarez a causa di Major League Soccerregole sul tetto salariale.

Neymar ha stretto una partnership letale con Messi e Suárez al Barcellona prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain nel 2017.

L’attaccante 32enne, che sarà in scadenza di contratto con il club dell’Arabia Saudita Al Hilal a giugno, aveva detto alla CNN all’inizio della settimana che sarebbe stato “incredibile” per il trio del Barça riunirsi, ma Mascherano ha detto che non c’è nessun accordo in vista. tavolo.

“Non possiamo parlare di Ney perché non abbiamo niente”, ha detto Mascherano al media day della MLS a Miami.

“Ovviamente Ney è un grande giocatore. Tutti gli allenatori al mondo lo vogliono, ma al momento conosci le regole della MLS sul tetto salariale. Quindi è impossibile per noi pensare a lui in questo momento”.

Neymar ha giocato solo sette volte per l’Al Hilal dal suo trasferimento da 90 milioni di euro (98,6 milioni di dollari) dal PSG nel 2023, con infortuni che hanno tenuto il brasiliano in disparte per lunghi periodi.

Javier Mascherano ha minimizzato una potenziale riunione con la stella dell’Al Hilal Neymar. Megan Briggs/Getty Images

L’ex centrocampista argentino Mascherano è stato ingaggiato dall’Inter Miami a novembre per sostituire Gerard “Tata” Martin, che si è dimesso per motivi personali.

Miami è in testa alla classifica della stagione regolare della MLS e ha vinto il Supporters ‘Shield con un record di 74 punti in 34 partite, ma è stata eliminata al primo turno dei playoff della Coppa MLS.

Mascherano ha detto che portare i suoi giocatori nella giusta mentalità sarebbe altrettanto importante quanto metterli sulla stessa lunghezza d’onda tatticamente.

“È importante spiegare alla squadra non solo le mie idee su come giocare, ma cercare di divertirmi giorno dopo giorno”, ha detto.

“Nel calcio bisogna godersi ogni allenamento per arrivare alle partite in buona forma e competere. Quindi ci proveremo dall’inizio e vedremo se riusciamo a farcela”.