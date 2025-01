Jay Glazer: “Diverse squadre” interessate allo scambio dell’HC Vikings Kevin O’Connell

Kevin O’Connell e i Minnesota Vikings sono 14-2 in questa stagione e 34-16 con lui come capo allenatore, ma questa stagione potrebbe essere l’ultima nelle Twin Cities?

L’insider di FOX Sports NFL Jay Glazer ha dichiarato a “FOX NFL Sunday” che “diverse squadre” stanno prendendo in considerazione un’offerta commerciale dal Minnesota per O’Connell, che sta entrando nell’ultima stagione del suo contratto e non ha negoziato con la franchigia. allargamento.

Carosello degli allenatori della NFL: Kevin O’Connell stimola il commercio

Nella prima stagione di O’Connell, il Minnesota andò 13-4 e vinse l’NFC North, seguita da una stagione 7-10 quando il quarterback titolare Kirk Cousins ​​​​soffrì uno strappo al tendine d’Achille di fine stagione nella settimana 8.

Ci sono stati otto scambi da capo allenatore nella storia della NFL, l’ultimo è stato lo scambio di Sean Payton con i New Orleans Saints e una scelta al terzo turno del draft con i Denver Broncos per il primo e il secondo turno nel 2023.

Come tutti i teorici magnati del commercio di O’Connell, i Saints, i New York Jets, i Chicago Bears e i New England Patriots hanno posizioni aperte come capo allenatore.

Prima di essere assunto come capo allenatore del Minnesota nel 2022, il 39enne O’Connell, ex quarterback, ha precedentemente ricoperto il ruolo di coordinatore offensivo per i Los Angeles Rams (2020-21) e Washington (2019).

Domenica sera il Minnesota affronterà i Detroit Lions (14-2). Una vittoria darebbe ai Vikings il titolo della divisione NFC North e il seme numero 1 nei playoff NFC. Una sconfitta renderebbe i Vikings la wild card numero 1 della NFC.

O’Connell ha resuscitato la carriera del quarterback Sam Darnold, che è entrato nella settimana 18 con 4.153 yard, 35 touchdown di passaggio, 12 intercettazioni e un passer rating di 106,4 completando il 68,1% dei suoi passaggi. Darnold è entrato nella stagione 2024 con appena 63 passaggi di touchdown in carriera e ha superato le 3.000 yard di passaggio solo una volta (2019).

