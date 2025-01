Jayden Daniels e os Commanders estão a uma vitória do Super Bowl, em parte graças a Dan Quinn verificando seus pontos cegos.

Nota do editor: Esta história foi atualizada e republicada após a data de publicação original de 25 de junho de 2024.

ASHBURN, Virgínia. — Dan Quinn saiu de seu escritório e virou à esquerda.

O técnico do Washington Commanders percorreu o caminho cada vez mais trilhado até o escritório do gerente geral Adam Peters.

O caminho curto para seu cúmplice, já que seu objetivo é devolver a franquia aos dias de vitórias dentro e fora de campo.

Mas quando Quinn olhou para a porta que se aproximava à sua esquerda, ele pensou consigo mesmo: Eu realmente preciso fazer essa pergunta? Você realmente precisa deste lembrete?

Não.

“Então eu nem entrei”, disse Quinn ao Yahoo Sports no verão passado. “Comecei a andar pelo corredor, me virei e voltei.

“Eu estava indo para lá e pensei: ‘Não, ele conseguiu isso’. … Não quero microgerenciar tudo.”

Quinn, por outro lado, concentra-se em verificar seus pontos cegos.

ele sabe como tornou-se treinador principal depois de mais de cinco temporadas no comando do Atlanta Falcons de 2015 a 2020. Quinn também sabe como convocar uma defesa, desde seus dias com o Legion of Boom, vencedor do Super Bowl em Seattle, até sua era mais recente. como coordenador defensivo do Dallas Cowboys.

Quinn se lembra do mergulho esquemático que enfrentou depois que os Falcons o demitiram e percebeu que precisava adaptar sua defesa visual para lidar com ataques mais múltiplos e dispersos. Pense na sua reflexão sobre o que você mais queria mudar se as cinco palavras que você ficava repetindo para si mesmo…Sim Tenho outra oportunidade” – já concretizada: de melhorar as suas delegações.

Desde que assumiu o comando dos Comandantes, Quinn aceitou que fazer menos em algumas áreas lhe permite pensar mais em outras. Seu trabalho não é convocar defesas ou dirigir cada exercício; é estabelecer uma cultura e tomar decisões informadas.

“A essência de um treinador principal é juntar tudo”, disse Quinn em sua coletiva de imprensa introdutória em fevereiro passado. “É a química, é a mensagem, é o estilo de jogo. É a atitude. É arrogância.

“A essência deste trabalho é juntar tudo. E é aí que estou no meu melhor.”

Agora, Quinn tem os Commanders à beira de uma vaga no Super Bowl que surpreenderia quase todo mundo fora do prédio. Eles enfrentam o Philadelphia Eagles no jogo do campeonato da NFC de domingo, com uma viagem para Nova Orleans em jogo.

Os hábitos que ele começou a desenvolver no verão passado funcionaram.

Quinn reúne diversas perspectivas para informar suas decisões.

Desenvolver jogadores é uma arte estabelecida para Quinn, que treinou na faculdade e na NFL desde antes do nascimento da maioria de seus jogadores.

Mas nas 21 temporadas de Quinn na NFL, ele não foi associado a um quarterback novato no primeiro turno. Selecionar Jayden Daniels em segundo lugar geral cria uma dinâmica diferente daquela que Quinn viu com Dak Prescott, Matt Ryan e Russell Wilson.

Portanto, Quinn decidiu contratar o coordenador ofensivo Kliff Kingsbury, cujo currículo inclui a elaboração e desenvolvimento da primeira escolha geral de 2019, Kyler Murray. Ele contratou oficialmente Anthony Lynn como coordenador de jogo de corrida e treinador de running backs dos Commanders, mas fez questão de perguntar a Lynn sobre seu tempo como treinador principal quando o Los Angeles Chargers convocou o quarterback Justin Herbert em sexto lugar geral.

“Quero que você pense sobre seu tempo com Justin: o que você fez que foi demais? O que você fez que não foi suficiente? Quinn perguntou a Lynn em 5 de junho. “Não me responda agora.”

Eles se encontraram no dia seguinte para discutir como os zagueiros novatos lidam com o volume esquemático e como Lynn procurou proteger Herbert do rótulo potencial de “fracasso” que ele sabia que os críticos de poltrona estariam ansiosos para conceder aos jovens zagueiros que estão se aclimatando ao futebol profissional em um ritmo histórico. .

“Caras como Justin ou Jayden, que têm essa ética de trabalho para fazer as coisas direito, todo mundo ainda tem seu momento em que ainda coloca água no copo e ele transborda”, disse Quinn. “Essa posição é muito louca. Então, quero ter certeza de encontrar aquele lugar com Jayden na quantidade certa.”

Alcançar esse equilíbrio foi fundamental para garantir a primeira temporada de vitórias da franquia desde 2015 e as primeiras vitórias nos playoffs desde a temporada de 2005. Um contingente de residentes de DC, Maryland e Virgínia lembram-se dos times de Washington do final dos anos 80 e início dos anos 90 que venceram. três Super Bowls em uma década e disputou um quarto. Quinn conversou com Joe Gibbs, o arquiteto dessas equipes, enquanto Quinn busca restaurar o sucesso que o treinador do Hall da Fama uma vez estabeleceu.

O sucesso não será o mesmo: as equipes de Quinn normalmente procuram aproveitar o ritmo e um quarterback de dupla ameaça e passe primeiro para definir um tom agressivo no ataque, enquanto a perseguição à bola e a tensão caracterizam uma defesa que Quinn espera poder roubar alguns posses. com magia para viagem que reflete seus recentes times do Cowboys (que lideraram a liga durante todos os três anos de Quinn em Dallas).

Primeiro veio maximizar o cronograma do campo de treinamento, uma tarefa na qual Quinn contratou o assistente técnico e coordenador de jogos de passes ofensivos, Brian Johnson, para verificar seus pontos cegos. Jason Garrett, técnico dos Cowboys por uma década, também visitou OTAs a convite de Quinn, oferecendo outro par de olhos em que Quinn confiava como “alguém que me daria uma avaliação honesta do que viu”.

E quando a técnica principal de basquete feminino de Duke, Kara Lawson, a visitou para seu próprio desenvolvimento profissional, Quinn virou o jogo, investigando-a tanto em situações de final de jogo quanto em treinos difíceis.

“Há um nível de transparência que talvez seja um pouco diferente do que quando se trata de seus próprios esportes, porque não estamos em competição direta um com o outro”, disse Lawson ao Yahoo Sports. “O ensino, o coaching e a liderança transcendem o esporte e a indústria.

“A maioria dos bons líderes poderiam ser bons líderes em qualquer esporte ou indústria.”

Mensagem de Quinn: ‘Faça coisas difíceis com pessoas boas’

Um visitante acharia quase brega a frequência com que os jogadores do Commanders elogiam as “vibrações” e a “energia” que Quinn emite, mesmo lembrando o que caracterizou a última meia década do futebol de Washington.

Mudanças de nomes de equipes, investigações do Congresso sobre assédio sexual e má conduta no local de trabalho e uma venda de propriedade relacionada a essas investigações ofuscaram uma temporada de derrotas após a outra.

Quinn conhece a batalha relativamente difícil que está travando para recuperar vitórias e integridade, a corda bamba de respeitar os legados de ex-jogadores e compreender a sensibilidade dos Comandantes em relação à história. Ele não vê suas interações diárias com os jogadores pelas lentes do que aconteceu antes de sua chegada, disse ele.

Comecei a andar pelo corredor, me virei e voltei. Eu estava indo lá e disse: ‘Não, (gerente geral Adam Peters) tem isso.’ …Não quero microgerenciar tudo.Treinador principal dos comandantes, Dan Quinn.

Mas ele descobriu que a janela para fundir a história e o presente era menor do que ele pensava após uma prática no início de maio. Quinn chegou à sua coletiva de imprensa vestindo uma camiseta que tinha uma pena que lembrava o antigo logotipo de Washington pendurada no “W” bordô e dourado de seu novo logotipo. Seguiu-se uma tempestade de fogo por causa de uma ofensiva há muito considerada.

“Existem muitas camadas nesta organização”, disse ele. “É preciso ser capaz de olhar para trás para seguir em frente. Quero que (ex-jogadores e treinadores) estejam presentes.

“O futebol aqui no DMV é muito importante e mesmo estando adormecido, provavelmente seria uma forma de dizer isso, é nosso trabalho trazê-lo de volta à vida e torná-lo super divertido.

“Porque quando uma comunidade apoia uma equipe, é muito divertido.”

O caminho até lá, Quinn tem certeza, é através de muito trabalho. Ele enfatiza o esforço, a rotina e a atenção aos detalhes enquanto implora aos atacantes que aperfeiçoem o posicionamento e a altura das mãos, e quando chama não apenas os jogadores, mas também os treinadores durante os treinos quando eles não atingem o padrão, ou quando os jogadores colaboram para escrever. nesta primavera. : seu “padrão de comandante”.

“Se você não vai fazer um esforço extremo, se estressa e isso deve doer um pouco agora, e se você não vai competir em tudo o que fazemos, este não é o lugar para você”, disse o coordenador defensivo Joe Whitt disse. Yahoo Esportes. “A maneira como vivemos não é para todos. Realmente não é. “Vamos descobrir quem quer estar aqui e quem não quer.”

Embora os sorrisos sejam abundantes, Whitt alerta sobre Quinn: “Não tome a gentileza dela como qualquer tipo de fraqueza. “Ele é o homem mais forte que já conheci.”

Então Quinn entregou mensagens de primavera aos seus jogadores sobre irem além de sua ética de trabalho e aceitá-los, como Lawson disse em um videoclipe que jogou pelo time no dia seguinte à sua visita, que o trabalho não ficará mais fácil: Na mudança, eles aprenderá. para “gerenciar melhor o esforço”. Eles também aprenderão a lidar com isso juntos, com Quinn não apenas falando sobre irmandade, mas também atribuindo armários para embaralhar os jogadores por posição, com Daniels imprensado entre os seguranças Percy Butler e Jeremy Chinn, enquanto os recebedores são flanqueados pelo linebacker Frankie Luvu e pelo lado defensivo Efe. Obada.

“Ele realmente se preocupa com seus jogadores, ele realmente se preocupa com as pequenas coisas”, disse o ex-apanhador Jahan Dotson ao Yahoo Sports. “Ele não parecia super agressivo, mas ele simplesmente ressoa com você, ele senta com você e quando você está lá fora fazendo coisas difíceis, não fica mais fácil. Você tem que se adaptar a isso.

“DQ adora fazer coisas difíceis com um grande grupo de pessoas.”

Tanto é verdade que, depois que Quinn anunciou essa paixão em sua coletiva de imprensa introdutória, a equipe imprimiu camisetas para o prédio que diziam: “FAZENDO MERDA DURO COM BOAS PESSOAS”.

As letras douradas são vivas em cada peça de tecido preto, mas, apropriadamente, abrangem as costas da camisa e não a frente. Jogadores e treinadores só podem se ver se monitorarem os pontos cegos uns dos outros.

Eles sabem que Quinn fará isso.