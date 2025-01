Jayden Daniels guida i Washington Commanders alla vittoria nei playoff

TAMPA, Florida — La palla rimbalzò sul palo destro e per un secondo sembrò che i Washington Chiefs avrebbero dovuto affrontare ancora una volta qualcosa che conoscevano da anni: crepacuore. Ma nella stagione 2024, i comandanti hanno esorcizzato un fantasma dopo l’altro.

E così la palla ha fatto l’unica cosa che avrebbe dovuto fare in questa stagione: rimbalzare sulla traversa regalando ai Commanders una vittoria all’ultimo secondo per 23-20 sui Tampa Bay Buccaneers in una wild card game domenica sera.

Continua così una stagione magica per i Commanders (13-5), che sabato sera alle 20:00 affronteranno i Detroit Lions, testa di serie della NFC. Il field goal da 37 yard di Zane Gonzalez ha regalato a Washington la prima vittoria nei playoff dal 7 gennaio 2006, dopo la stagione regolare del 2005.

Lo scavo causava inutili ansie.

“Mi sentivo come se fossi nello spot di Bounty in cui la tazza si rovescia e dico, ‘Noooo'”, ha detto l’allenatore di Washington Dan Quinn. “Mentre andava avanti, mi sono fermato e probabilmente ho saltato, ma questa è emozione.

Ma quella era la nuova normalità per Washington. I Commanders hanno vinto sei partite consecutive: le ultime cinque sono arrivate nell’ultima giocata della partita o nell’ultima giocata di scrimmage. Le sei vittorie sono due in più rispetto a quelle ottenute da Washington nel 2023 e le sue 13 vittorie sono più delle due stagioni precedenti messe insieme.

I Commanders non vincono 11 partite della stagione regolare dal 1991. Domenica sera si sono assicurati solo la quarta vittoria nei playoff da quando hanno vinto il Super Bowl nella postseason del 1991 ed è solo la terza vittoria nei playoff in 26 anni.

“Questa è una squadra davvero affiatata”, ha detto Quinn. “Credono l’uno nell’altro e devi avere quella connessione anche per avere quella convinzione.

“Non vacilliamo quando arrivano quei momenti”, ha detto la guardia di Washington Sam Cosmi. “Alcune squadre possono andare in pezzi, ma non noi.

Come sempre, il fattore chiave è stato il quarterback titolare Jayden Daniels, che ha completato 24 dei 35 passaggi per 268 yard e 2 touchdown nel suo primo inizio nei playoff, arrivando nello stesso stadio in cui Washington ha aperto la stagione con una sconfitta per 37-20.

Daniels ha superato Washington con freddezza negli ultimi 4 minuti, 41 secondi dopo che Tampa aveva pareggiato il punteggio sul 20-20 con un field goal da 32 yard. Daniels ha completato tutti e tre i suoi passaggi per 44 yard e sul terzo e 2 è corso intorno all’estremità destra verso un portiere per 4 yard con 55 secondi rimasti, assicurandosi che i Chiefs avrebbero esaurito il tempo.

La prestazione di Daniels nei minuti finali non ha sorpreso nessuno.

“Lo ha fatto tutto l’anno”, ha detto il linebacker dei Commanders Bobby Wagner.

Non che Daniels ricordasse molto degli ultimi momenti. Gli è stato chiesto cosa avesse detto al quarterback Marcus Mariota durante i due minuti di avvertimento e non riusciva a ricordare. Daniels non riusciva a ricordare le sue emozioni quando ha visto il calcio rimbalzare sui pali.

“Non lo so, non credo di aver nemmeno sorriso”, ha detto. “Devi semplicemente trovare la zona.

I giocatori e gli allenatori di Washington hanno menzionato la capacità di Daniels di rimanere composto indipendentemente dalla situazione. Daniels ha condotto cinque drive vincenti, due che si sono conclusi con field goal all’ultimo secondo e altri tre in cui ha lanciato un passaggio di touchdown nell’azione finale da scrimmage.

“Se avesse acceso il suo cardiofrequenzimetro e il mio, non sarebbero gli stessi nel gioco”, ha detto Quinn. “Rimane piuttosto costantemente bravo, e a volte sono come una papera: se hai appena visto le gambe andare sotto, va bene. Ma è davvero speciale in quello spazio.”

Fuori dallo spogliatoio, il nuovo gruppo di proprietari di Washington e le loro famiglie hanno festeggiato. Il manager Josh Harris ha abbracciato i suoi figli e altri familiari e conoscenti. Ha abbracciato Magic Johnson, uno dei numerosi azionisti di minoranza della squadra. Prima di entrare nella sala delle interviste, anche il ricevitore Terry McLaurin si è fermato per abbracciare Johnson.

“Ecco di cosa stavamo parlando!” ha detto Johnson abbracciando McLaurin.

Harris ha acquistato la squadra nel luglio 2023, ma l’organizzazione ha subito una trasformazione radicale, soprattutto nell’ultimo anno con l’assunzione del direttore generale Adam Peters, Quinn e la redazione di Daniels.

I demoni del passato – un’indagine sul precedente proprietario Dan Snyder e il suo controverso mandato che ha prodotto due vittorie nei playoff in 24 anni – vengono sepolti sempre più profondamente nelle menti dei fan.

“Questa squadra, questa organizzazione, l’abbiamo passata tutti”, ha detto McLaurin. “Quindi essere dall’altra parte e avere alcuni frutti del nostro lavoro è incredibile.

È bastato un bel rimbalzo sui post per evocare questa emozione. Ma mentre i tifosi dei Bucs allo stadio avevano un momentaneo barlume di speranza, i Chiefs sapevano che la palla poteva andare solo in una direzione.

“Ad essere onesti”, ha detto il placcaggio difensivo dei Chiefs Jon Allen, “non mi ha sorpreso. A questo punto, per come sono andate le cose, ci alleniamo per questi momenti. Siamo stati in questi momenti per tutta la stagione”.