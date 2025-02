Jayson Tatum atinge o vencedor do jogo vintage, já que o Celtics evita o desconforto por pelicanos curtos

O Boston Celtics provavelmente deveria não ter precisado de heróico de Jayson Tatum para superar os pelicanos de Nova Orleans na sexta -feira à noite, mas eles assumirão a vitória de qualquer maneira.

Com menos de um segundo restante em um jogo de empate, Tatum acertou um salto de vencedor do jogo do jogo para dar ao Celtics uma dramática vitória por 118-116 ao longo do caminho. Tatum terminou o jogo com 27 pontos em 10 de 21 chutes com 10 assistências e seis rebotes.

Se essa história parece familiar, é porque nenhum jogador tem mais fotos nos últimos cinco segundos de um jogo desde 2020 Que tatum.

Entre as pessoas impressionadas: a ala dos pelicanos da grama Jones.

O Celtics liderou quase o segundo tempo inteiro, mas não o suficiente para impedir que a equipe local atacasse o jogo com menos de dois minutos restantes. Jaylen Brown os colocou de volta 34 segundos, mas o CJ McCollum amarrou novamente com um flutuador, preparando o palco para Tatum.

O vencedor do jogo negou uma ótima noite para o ala Trey Murphy III Pelicans, que registrou 40 pontos, um menos que uma corrida máxima, em 15 de 20 chutes (8 de 12 de profundidade) com cinco rebotes e quatro assistências. Ele quase levou os pelicanos a uma vitória milagrosa depois que eles entraram no jogo ainda sem os feridos Jones e Brandon Ingram, com Sion Williamson com uma doença e, segundo os relatos, perdendo para DeJunte Murray para um tendão de Aquiles quebrado, o que o que é significa que ele sentirá falta do resto desta temporada e provavelmente uma boa parte do próximo.

A vitória foi silenciosamente importante para o Celtics, que tem apenas 7-6 em seus últimos 13 jogos e está lutando para ficar à frente do New York Knicks para o segundo lugar na Conferência Leste. Eles enfrentarão outra equipe com uma mão curta no Philadelphia 76ers no domingo.