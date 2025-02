Jazz GM diz que o comércio de Luka Donc que ajudou a facilitar “foi um presente” para os Lakers

Duas semanas se passaram desde que o Dallas Mavericks e o Los Angeles Lakers se reuniram para um dos negócios mais impressionantes da história, mas é um importante jazz. O Jazz foi o terceiro time do acordo e terminou com Jalen Hood-Schifino e duas seleções da segunda rodada.

Quando a troca caiu inicialmente, ninguém podia acreditar. Mas, falando por mim, pelo menos tentei olhar para ele de todos os ângulos possíveis de Dallas para tentar dar a ele uma sensação do que parecia um movimento sem sentido. Mas com o passar do tempo, nenhuma justificativa aceitável surgiu. Foi um comércio ridículo dos Mavericks. Até o gerente geral do Jazz, Justin Zanik, sabe disso.

“Olha, quero dizer, obviamente, (o GM Lakers) Rob Pelinka até disse isso em sua conferência de imprensa, apresentando Luka que foi um presente”, disse Zanik recentemente. “E acho que é assim que meus colegas … não quero falar por eles … mas como chamamos algum significado.

“Mas, (GM) Nico (Harrison) e Dallas fazem um ótimo trabalho. Obviamente, eles tiveram suas razões, e querendo melhorar a defesa e obviamente obter um jogador dos 15 primeiros (Davis) por si só, eles decidiram que era o melhor para o seu interesse.

“Obviamente, a conferência oeste se reestruturou”, continuou Zanik. “Quando estamos lá (na classificação) com esses caras aqui em breve, então talvez eu me importe um pouco mais por ser o terceiro time (para ajudar o tratamento a ser feito) … se estivéssemos no playoff (caça) em Desta vez, eu perguntaria a ambos (Harrison e Pelinka) como: ‘O que está acontecendo aqui, e não estou fazendo’ “.

Em outras palavras, Zanik, como todo mundo, achava que o comércio era certificadamente louco, a ponto de nunca ter concordado em fazer parte dele se o jazz não estivesse completamente fora da imagem competitiva. Mas, como Utah foi basicamente capaz de coletar Hood-Schifino e algumas seleções gratuitas da segunda rodada, demônios, por que não?

Embora ele o tenha descrito dizendo que não queria falar com seus colegas, Zanik confirmou que todos os seus companheiros de equipe NBA Os executivos tiveram a mesma reação ao comércio que todos os outros. Dallas deu ao Lakers um presente em uma estrela geracional de 25 anos que, desde que eles tentaram pintar como um risco de lesões, apenas eles fizeram por coloca as superestrelas mais feridas da liga que também tem sete anos de idade. Que empregada.

Zanik está sendo educado aqui, mas você pode dizer exatamente o que era e ainda está pensando no comércio. Harrison e os Mavericks perderam a mente coletiva, e essa organização, se Harrison permanece por um longo tempo ou não, terá que viver com um enorme nível de arrependimento.