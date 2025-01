Jazz vs. Probabilidades, Linha e Spread Pelicans: escolhas do dia NBA MLK de 2025, previsões de 20 de janeiro de um modelo comprovado

Temos outro confronto emocionante da Conferência Oeste na programação do MLK Day da NBA, com o New Orleans Pelicans e o Utah Jazz jogando na segunda-feira às 20h (horário do leste dos EUA) no Smoothie King Center. Nova Orleans tem 11-32 no geral e 7-16 em casa, enquanto Utah tem 10-30 no geral e 7-15 fora de casa. Collin Sexton (descanso), Johnny Juzang (mão) e Lauri Markkanen (costas) vão perder o jogo desta noite pelo Jazz.

Os Pelicanos são favorecidos por 11 pontos no último Pelicans vs. Jazz via consenso SportsLine, e o over/under é de 231,5 pontos.

Aqui estão vários Linhas de apostas da NBA para o jogo:

Diferença entre Pelicanos e Jazz: Pelicanos -11

Pelicanos vs. Jazz mais/menos: 231,5 pontos

Linha de dinheiro Pelicanos vs Jazz: Pelicanos: -613, Jazz: +446

Por que os Pelicanos podem cobrir

Os Pelicanos chegam ao confronto desta noite recém-saídos do jogo com o maior número de pontos conquistados em toda a temporada. Eles venceram o Jazz por 136-123 na sexta-feira. Vencer pode nunca envelhecer, mas New Orleans certamente está se acostumando com sua terceira vitória consecutiva.

Vários jogadores tiveram atuações sólidas para levar os Pelicanos à vitória, mas talvez nenhum mais do que Zion Williamson, que fez um duplo-duplo com 24 pontos e 14 rebotes. O desempenho dominante também deu a Williamson um novo recorde na carreira em rebotes ofensivos (oito). CJ McCollum foi outro contribuidor importante, marcando 26 pontos e cinco rebotes. Veja qual time escolher aqui.

Por que o Jazz pode cobrir

Utah entra mancando no jogo de segunda-feira depois de perder cinco dos últimos seis jogos. No entanto, o Jazz teve sucesso contra os Pelicanos ao longo dos anos, vencendo 13 dos últimos 20 encontros. O Jazz também está 6-2 contra o spread nos últimos oito jogos contra o New Orleans.

Os Jazz estão 7-2 contra o spread nos últimos nove jogos fora de casa, por isso estão confiantes de que conseguirão manter este jogo disputado. Ofensivamente, o Jazz marca em média 111,3 pontos por jogo. Veja qual time escolher aqui.

