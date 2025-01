Jeanie Buss reagisce alla “famosa” commedia Netflix “Running Point”

Una nuova commedia su Netflix ha attirato l’attenzione di Jeanie Buss, presidente e proprietaria di controllo dei Los Angeles Lakers, per ovvi motivi.

Lo spettacolo, intitolato “Running Point” e interpretato da Kate Hudson, è stato annunciato martedì. L’attrice recita in una storia che ricorda il mandato di Buss con i Lakers. Secondo Descrizione di Netflixquando il fratello di Hudson è costretto a dimettersi dalla carica di presidente della fittizia Los Angeles Waves, lei lo sostituisce.

“Ora che si unisce all’azienda di famiglia, dovrà dimostrare ai suoi fratelli scettici, al consiglio di amministrazione e alla più ampia comunità sportiva che era la scelta giusta per il lavoro”, ha aggiunto Netflix. “Nel corso della serie, sceglie di fare proprio questo, specialmente nel mondo dello sport, imprevedibile e dominato dagli uomini.

È una trama che si riferisce alle modifiche del 2017 al franchise dei Lakers.

Jeanie licenziò suo fratello Jim, che era stato vicepresidente esecutivo delle operazioni di basket, e il direttore generale Mitch Kupchak e nominò la leggenda dei Lakers Magic Johnson presidente delle operazioni di basket. È diventata governatrice dei Lakers quando suo padre e suo proprietario di lunga data, il Dr., sono morti nel 2013. Jerry Buss.

La notizia dello show Netflix ha attirato l’attenzione di Buss, che ha pubblicato un post sulla sua conoscenza su X.

Sembra un po’ familiare 🤔@mindykaling e Kate Hudson su @netflix – sembra un vincitore 🏆 https://t.co/2fyXOXL6oF — Jeanie Buss (@JeanieBuss) 21 gennaio 2025

L’immagine utilizzata per promuovere lo spettacolo è simile alla copertina di un libro che Jeanie ha scritto nel 2010 intitolato “Laker Girl”. È stato ripubblicato nel 2013 con una copertina diversa a cui Jeanie alludeva in un post separato.

Il presidente dei Lakers è accreditato come produttore esecutivo di un episodio dello show, secondo IMDB. Anche Linda Rambis, responsabile dei progetti speciali per i Lakers e moglie del consulente senior di basket dei Lakers Kurt Rambis, è elencata come produttrice esecutiva dell’episodio.

Uno dei giocatori di Waves è “Marcus Winfield”, che Netflix menziona nell’annuncio della serie descritto come: “un talento irripetibile con due anelli di campionato, due medaglie d’oro olimpiche e 12 apparizioni All-Star”, simile all’attaccante dei Lakers LeBron James.

La serie in 10 parti sarà presentata in anteprima il 27 febbraio.