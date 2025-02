" Jeeto Baazi Khel Ke ": Atif Aslam Fuels Champions Trophy Hype, canta o hino oficial. Para assistir

Hoje, o Conselho Internacional de Krykieta (ICC) anunciou o lançamento da canção oficial dos mestres da ICC Men 2025, Jeeto Baazi Khel Ke, pela famosa cantora Atifa Aslam. Com 12 dias, até o inesquecível troféu dos mestres masculinos da ICC, o lançamento da música aumentará para uma empolgação de 15 de fevereiro a 9 de março no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos. A música oficial do evento foi produzida por Abdullah Siddiqui, com letras escritas por Adnan Dhol e Asfandyar Assad.

O videoclipe é uma celebração visual da diversa cultura do Paquistão, das ruas a mercados e do estádio e representa o amor e o prazer do jogo.

A música e o videoclipe de “Jeeto Baazi Khel Ke” está aqui, e a música oficial está disponível para fãs em plataformas populares de áudio em todo o mundo.

Os fãs ainda têm a oportunidade de obter ingressos para os homens do Troféu do ICC 2025, clicando aqui (para comprar on -line ou visitar fornecedores de ingressos físicos no Paquistão, mais informações sobre locais aqui. Os ingressos para a final que serão recriados no domingo, março, março 9, estará disponível para compra após o final da primeira semifinal em Dubai.

Como resultado da emocionante competição de duas semanas, oito melhores times do mundo colocarão tudo em jogo em 15 partidas intensivas por 19 dias, e cada partida contava em busca de jaquetas brancas icônicas.

O cantor principal Atif Aslam disse: “Eu realmente gosto de críquete e sempre quis ser um chapéu rápido. Tendo uma paixão e compreensão do jogo – sinto -me relacionado à adrenalina da multidão, seus gritos e uma sensação de ser fã.

Depois de lançar a música, o diretor comercial da ICC, Anurag Dahiya, disse: “O Emotcianips está à frente dos homens da ICC, e hoje temos o prazer de lançar uma música oficial do evento. Dos 12 dias até o início do evento, os fãs podem esperar uma música que representa a identidade do Paquistão e uma verdadeira celebração do Tropheum dos Campeões.

O diretor de torneios e diretor operacional do Troféu dos Campeões da ICC 2025, PCB Sumair Ahmad Syed, disse: “Com o lançamento do Troféu Oficial da ICC Champions 2025, marcamos outro marco emocionante na estrada para este espetáculo global. Atif Aslam, o poder da música paquistanesa, forneceu hinos de sucesso para PSL e não temos dúvidas de que essa música incendiará.

“Ao construir emoções, estamos convencidos de que os fãs – especialmente no Paquistão – se reúnem atrás de todos os times, enchendo estádios de energia e paixão pelo jogo”.

(Exceto pelo cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada com base em um comunicado à imprensa)