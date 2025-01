Jeff Agoos, Hall of Famer dell’USMNT, è stato nominato direttore generale dei Portland Thorns

L’ex linebacker degli Stati Uniti e Hall of Famer Jeff Agoos è stato nominato martedì nuovo presidente delle operazioni calcistiche e direttore generale dei Portland Thorns.

Agoos sostituisce Karina LeBlanc, che è passata a una posizione esecutiva presso RAJ Sports della famiglia Bhathal, che possiede il club NWSL e la squadra di espansione WNBA che dovrebbe iniziare a giocare nel 2026.

Consigli dell’editore

1 Correlato

Il laureato dell’Università della Virginia è stato difensore dell’USMNT per 15 stagioni, comprese le apparizioni alle Olimpiadi del 2000 e alla Coppa del Mondo del 2002.

Ha avuto anche una lunga carriera nella Major League Soccer, vincendo tre campionati con il DC United e altri due con i San Jose Earthquakes. Nel 2009, è stato inserito nella National Football Hall of Fame.

Agoos è stato direttore tecnico dei New York Red Bulls dal 2007 al 2011 e poi ha ricoperto diversi ruoli per la MLS, più recentemente come vicepresidente senior della competizione, delle operazioni e del settore medico.

“Sono onorato di far parte di un club così prestigioso. I Thorns hanno un’eredità rinomata e il mio obiettivo è fornire la leadership necessaria per garantire il nostro successo sul campo, mantenere la squadra in cima alla classifica e competere per i campionati ,” ha detto Agoos in un comunicato rilasciato dai Thorns.

LeBlanc, che era il portiere titolare di Portland nella sua stagione inaugurale, si è unito ai Thorns alla fine del 2021, poco prima che la squadra ingaggiasse Rhian Wilkinson, ex compagno di squadra canadese di LeBlanc ed ex giocatore dei Thorns. – come capo allenatore.

Portland ha vinto il campionato NWSL nel 2022, ma Wilkinson si è dimesso poco dopo. È stata indagata e prosciolta dalla lega per condotta scorretta con un giocatore, ma Wilkinson si è dimessa perché sentiva di aver perso lo spogliatoio.

Portland ha anche annunciato che Lucy Rushton, ex direttore generale del Bay FC, e Angus McNab fungeranno da consulenti strategici del club.

In questa storia sono state utilizzate informazioni dell’Associated Press.