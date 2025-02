Jeff Gordon ‘William Byron in pieno supporto “la sua offesa

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Daytona Beach, Fla. – Quando William Byron si sedette accanto a Jeff Gordon sulla sua vittoria di Daytona 500 di domenica sera, sapeva di aver rotto uno degli album più eleganti e più unici di Gordon.

Byron è diventato il pilota più giovane (circa quattro mesi), che ha mai vinto due Daytona 500, mentre il 27enne ha catturato un altro Daytona 500 in reciproco.

“Spero che li rompa tutti”, ha detto Gordon, ora vicepresidente di Hendrick Motorsports. “Lo sostengo pienamente.”

Byron si era già affermato come membro chiave della storia di Hendrick quando ha vinto la più grande competizione della NASCAR un anno fa. Ora ha la nona e 10. Daytona 500 Victory nei libri record della squadra.

Il proprietario del gruppo non lo ha visto di persona. Rick Hendrick è volato a casa nella Carolina del Nord durante la pioggia e guardò la sua casa. Hendrick è tornato in Florida presto lunedì mattina per la colazione e la festa di un maestro.

Mentre si alzavano sul palco per ricevere giacche e altri premi, Hendrick rise della pausa.

“Jeff ha dischi e pensi che quei dischi … durano per sempre”, ha detto Hendrick. “È stato solo divertente che sia stato un record che Jeff avesse fatto che William ha rotto in 24 (auto).

“Ha ancora molta strada da fare per vincere Jeff Gordon, ma in qualsiasi momento puoi fare qualcosa del genere ed essere un po ‘più giovane, va bene.”

Daytona 500: William Byron, Denny Hamlin e altre interviste post -race

Gordon ha vinto 93 volte durante la sua carriera. Per Byron, questo significava la sua vittoria della sua 14a carriera.

“William è diverso”, ha detto Hendrick. “È molto simile a (un campione di sette volte Coppa) Jimmie Johnson. Pensa molto. È molto intelligente e cerca di capire tutto.

“È così secreta al laser … Quando hai qualcuno è intelligente, è stato in grado di ottenere ciò che ha così velocemente. Alcuni amici hanno solo talenti e alcuni ragazzi possono farlo per sempre, e arrivano al livello, e quello è come sono. “

Byron ha vinto il campionato Xfinity per JR Motorsports all’età di 19 anni e si è trasferito a Hendrick Motorsports all’età di 20 anni. Quando aveva originariamente gestito le sue capacità di corsa in competizione nelle competizioni virtuali, Byron ha già 253 scanalature.

“Parliamo sempre di quanto velocemente è aumentato attraverso le truppe e ha vinto le competizioni e i campionati e continuiamo a farlo all’Elite Cup”, ha detto Gordon.

Ha quindi mostrato al manager dell’equipaggio di Byron Rudy Fugle e ha detto che ha svolto un ruolo centrale. Hendrick disse che Byron avrebbe avuto più profitti se non avesse aspettato tre anni prima di assumere la squadra di camion di Kyle Busch, dove Fugle e Byron riuscirono immediatamente prima che Byron si trasferisse agli sport motoristici di JR.

“Rudy è solo un capo dell’equipaggio così incredibile e quando ottieni quella combinazione di grandi talenti come l’abilità di William, come Rudy, e poi metti con sé la squadra, cose magiche”, ha detto Gordon.

“Non potresti chiederlo anche a persone migliori.”

Serie NASCAR Cup: 2025 Daytona 500 Highlights

Byron è cresciuto come autista e ha preso tempo in cui un fan di Johnson si sentiva a suo agio nel guidare il n. 24, che Gordon ha realizzato a Hendrick.

“Quando sono salito in macchina, ero molto a disagio per tutta la pressione e tutto ciò che riguardava la guida di 24 auto”, ha detto Byron.

“Ora è come, ok, costruiamo il nostro team, abbiamo cool di verniciatura … e tutto inizia a riunirsi e abbiamo davvero una personalità per il nostro team.”

Costruiscono un’eredità anche con improbabili vincite, come la domenica sera Daytona 500. Byron lo vinse quando diverse auto davanti a lui furono abbandonate nell’ultimo turno e scivolarono dall’esterno.

“Ho detto loro:” Devi vivere bene perché i mari si sono distinti oggi “, ha detto Gordon.

Hanno certamente lasciato il capo in un momento incredibile.

“Ho guidato questa competizione (turno) da 4 e sono stato distrutto”, ha detto Hendrick. “Non è mai finito fino a quando non è finito e.

“Penso di essere solo un po ‘intorpidito perché era solo l’ultimo round. Ti piace il tuo respiro. Cosa devo fare ogni volta che ho un tale relitto, stavo cercando le mie auto – escono da un altro legame o Ruota nell’erba.

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.