Jeff Hoffman assina com Blue Jays: Toronto se reúne com o ex-jogador da primeira rodada em um contrato de três anos no valor de US$ 33 milhões

Jeff Hoffman retorna à equipe que o convocou. Hoffman voltou ao Toronto Blue Jays com um contrato de três anos no valor de US$ 33 milhões, anunciou a equipe na noite de sexta-feira. Houve rumores de que Hoffman buscaria oportunidades para começar a próxima temporada, embora ele permaneça no bullpen de Toronto, confirmou a equipe.

“Estamos entusiasmados em adicionar Jeff ao nosso bullpen. Seu arsenal, entrega de golpes e capacidade de errar rebatidas contra todos os tipos de rebatedores são de elite e sem dúvida nos tornarão melhores”, disse o gerente geral Ross Atkins em comunicado. “Jeff terá a oportunidade de fechar jogos para nós nesta temporada. Seu histórico, competitividade e experiência fazem dele uma grande adição a este grupo. Estamos ansiosos para recebê-lo, sua esposa Marissa e seus filhos Tytan, Houstyn, Jetsyn. e Lennyn para Toronto.”

Para a campanha de 2024, Hoffman trabalhou 66 ⅓ entradas com um ERA de 2,17 (188 ERA+) e um FIP de 2,52. para o Filadélfia Phillies. Hoffman também eliminou 33,6% dos rebatedores adversários e ganhou a primeira seleção All-Star de sua carreira. Em 2023, também com os Phillies, alcançou níveis de domínio semelhantes. Ele passou os primeiros anos de sua carreira como titular fracassado nas Montanhas Rochosas. No entanto, uma mudança para o bullpen, especialmente depois de ingressar nos Phillies, liberou o potencial de Hoffman.

No início desta entressafra, a CBS Sports classificou Hoffman como o 24º agente livre disponível na classe atual. Aqui está parte do nosso artigo:

Hoffman passou duas temporadas com os Phillies, durante as quais se transformou em um apaziguador de elite. O dano: um ERA+ de 184 e uma proporção de strikeout-to-walk de 4,51 em 122 aparições. Ele lança quatro arremessos, mas realmente se apoia em dois em particular: seu controle deslizante swing-and-miss (o único arremesso com luva em seu arsenal) e seu aquecedor de 90 graus. (Ele também lançará um divisor e uma chumbada.) Hoffman gera uma quantidade excepcional de inspirações e perseguições e melhorou muito seu controle desde seus primeiros dias. A única coisa que o separa de uma temporada de 30 defesas é a oportunidade. Está chegando.

Os Blue Jays selecionaram Hoffman com a 9ª escolha no draft de 2014. Ele passou por uma cirurgia de Tommy John na Carolina do Leste nas semanas que antecederam o draft, embora Toronto tenha adorado seu potencial e o tenha selecionado na primeira rodada. Os Blue Jays negociaram Hoffman com as Montanhas Rochosas do Colorado no acordo Troy Tulowitzki no prazo final de negociação de 2015.

Hoffman se juntará a Chad Green e recentemente contratou Yimi Garcia na retaguarda do bullpen de Toronto. Hoffman, García e Andrés Giménez são as adições mais notáveis ​​que os Blue Jays fizeram neste inverno. Eles perseguiram Corbin Burnes e Juan Soto, mas também não conseguiram pousar.

Hoffman, que completará 32 anos em janeiro, entrará na temporada de 2025 com 12 defesas na carreira.