Jelena Ostapenko interrompe o canal histórico do Qatar Iga Swiatek, expande o registro para 5-0

A três vezes defensor do Qatar Open, IGA Swiatek, sofreu uma derrota esmagadora por 6-3, por 6-1 através de Jelena Ostapenko nas meias-finais na sexta-feira, sua quinta derrota em tantas reuniões com o Mercurial Letão. O Nets entrou nas meias-finais, carregando uma série de 15 partidas em Doha, conquistando o título em cada uma das três últimas edições. O campeão do Grand Slam de cinco tempos queria se tornar o primeiro jogador de 2011 – e somente no segundo século – a vencer o mesmo torneio da WTA por quatro anos seguidos, mas Ostapenko tinha idéias diferentes.

Ostapenko, mestre de Roland Garros 2017, tornou -se o primeiro jogador que derrotou o retardado cinco vezes.

O número 37 do mundo lançou 24 vencedores de apenas 15 erros não forçados, empurrando o poste do segundo lugar para o lado após apenas 70 minutos de jogo.

Ostapenko vai para a terceira final de sua carreira e procurando seu primeiro título nesse nível, perdendo nas duas tentativas anteriores do Doha 2016 e Miami 2018.

Trocando Amanda Anisimova na partida de sábado pelo campeonato depois que o americano derrotou Ekaterina Alexandrova por 6-3, por 6-3, para alcançar seu segundo final do WTA 1000.

“Parece -me que este Tribunal tem energia especial e sempre me ajudou. Tudo começou para mim neste tribunal (quando cheguei à final em 2016) “, disse Ostapenko.

“Hoje, quando fui ao campo, tinha certeza de que poderia vencê -la porque jogamos muitas partidas e sei como jogar contra ela. Eu apenas me concentrei em mim mesmo e sabia o que tinha que fazer. Estou muito satisfeito com a maneira como lido com emoções esta semana e estou feliz por estar na final. “

A bolha inicial de Ostapenko viu a Letônia lançada o vencedor do Formnd, que quebrou o séquito na partida de abertura, e ela desistiu de apenas um ponto no caminho para liderar por 2 a 0.

Ostapenko marcou três pontos fixos para o Serv por 5-3 e converteu a terceira oportunidade de coletar o primeiro set em 35 minutos.

O início do segundo set ocorreu de maneira semelhante à primeira, e Ostapenko puniu a porção da malha e atacou cada bola curta que seu caminho chegava.

Quando o relógio da partida atingiu uma hora, Ostapenko já levantou o set e 4-0 e navegou. As redes pararam o momento, recuperando um dos intervalos, mas sua tentativa de voltar foi curta quando ela abandonou o servo no próximo jogo a caminho de uma grande derrota.

“Eu sabia o que esperar”

Ostapenko Limitou a malha de até 50 % dos pontos ganhos no primeiro ou segundo serviço e registrou sete vencedores do retorno contra o poste.

“É claro que eu estava me preparando para a partida e quase sabia o que esperar dela”, disse Ostapenko sobre seu sucesso depois de retornar das redes.

“Não sei, às vezes sei onde a bola está chegando, mas às vezes eu vou com meus sentimentos e instintos, então isso me ajuda.”

A próxima série foi quebrada na sexta-feira, quando Anisimova, de 23 anos, terminou com a invencibilidade de Alexandrov para avançar para a final.

Alexandrova removeu os dois melhores jogadores em Aryna Sabalenek e Jessica Pedi a caminho para as semifinais de Doha e saiu em Linz no início deste mês.

Anisimova quebrou duas vezes para abrir a diferença de 4 a 0, e Alexandrova levou 22 minutos antes de finalmente entrar no quadro.

O americano persistente empacotou a abertura em 43 minutos e construiu a liderança por 4-1 por segundo, antes de levar a transição para a quinta final da WTA em sua carreira.

Anisimova salvou nove em cada 10 intervalos, com os quais ficou durante a partida para criar um confronto versátil com Ostapenko.

