Jenni Beautiful – Record Geralist, Swearer em série e um ícone de esporte espanhol

Pergunte a alguém hoje que Linda Jenni É e a resposta dela provavelmente soaria assim: ela é a jogadora espanhola Luis Rubiales beijado sem consentimento depois Espanha Ele venceu a Copa das Mulheres de 2023; O ícone de ‘está acabado’ – ‘acabou’, o movimento espanhol ‘eu também’.

Se a mesma pergunta tivesse sido feita antes da vitória da Espanha naquela final da Copa do Mundo das Mulheres contra InglaterraAs respostas provavelmente teriam sido muito diferentes.

Agora, infelizmente, ele está intrinsecamente ligado a esse momento e o que aconteceu mais tarde, e dominou quase 18 meses de sua vida desde então. Hoje, Rubiales, ex -presidente da Federação de Futebol da Espanha (RFEF) será julgado por suposta agressão e coerção sexual, que ele nega.

Linda, ninguém deve esquecer, ele é o melhor goleador da história da equipe feminina da Espanha, com 57 gols, e suas 123 participações para a equipe estão em segundo lugar, logo atrás de Alexia Putellas.

Ao longo dos anos, ao perguntar aos defensores que eram o oponente mais difícil de enfrentar, eles sempre mencionavam isso e, se ele pedisse a seus companheiros de progresso a qual jogador eles admiravam, o nome de Beautiful também apareceria.

Se estivesse em BarcelonaPara aqueles que jogaram em sete temporadas em dois feitiços antes de sair em 2022, ou com a Espanha, para quem ganhou seu boné de 100 ° durante a Copa do Mundo de 2023, Beautiful sempre foi conhecido como a alma da equipe, sempre quebrando piadas. O agora 34 anos é o DJ no vestiário, um amante da música, especialmente gosta do grupo de techno-rumba espanhol Camela.

Beautiful recebeu seu amor pelo futebol de um goleiro, seu avô, mas sempre quis jogar perto da caixa do oponente e fez gols em sua marca registrada.

“Qual jogador marca mais em treinamento?”, Barcelona e agora perguntou ao goleiro da Espanha Cata Coll no podcast de futebol feminino El Patio em novembro de 2020.

“Linda Jennifer. É sempre ela ”, respondeu Coll. “Ela é quem define o melhor. Não importa o quanto você queira adivinhar suas intenções, é impossível. No final, ela sempre muda de chute. Eu desisti.

Hermoso nasceu em 9 de maio de 1990 em Carabanchel, um dos bairros da classe trabalhadora no sul de Madrid. Suas raízes explicam seu caráter de luta.

Ela sempre teve que lutar, para superar as defesas e também os obstáculos que todos os jogadores de sua geração encontraram na Espanha.

Antes dos eventos da apresentação do troféu final da Copa do Mundo de 2023 e do escândalo sobre o comportamento de Rubiales, não apenas naquele dia, mas desde então, Beautiful era um dos rostos mais importantes da profissionalização do jogo feminino em seu pátria

Esse processo foi concluído apenas em 2021, com um acordo entre jogadores e autoridades que levaram 18 meses para chegar e um que se seguiu à greve de um jogador em que a bela participou.

Então, em setembro de 2022, ele foi um dos três jogadores na Espanha que apareceu em frente à mídia para explicar o clima do campo da seleção nacional. Logo depois, 15 jogadores se aposentaram do time espanholcitando preocupações sobre atitudes e padrões. Lindo não era realmente um dos 15, porque eu não concordei com a maneira como o protesto foi tratado, mas os apoiou.

Eles não ligaram para ela por meses, mas retornaram em fevereiro próximo; Um sinal do resto dos jogadores poderia fazer o mesmo. Ela apareceu em seis jogos entre então e a Copa do Mundo em julho e agosto, marcando duas vezes em amistosos contra a Noruega e o Vietnã, e depois desempenhou um papel fundamental no torneio na Austrália e Nova Zelândia.

Hermoso marcou três gols naquela Copa do Mundo e venceu o Silver Ball como o segundo melhor jogador do torneio, terminando atrás de seu companheiro de equipe Aitana Bonmati. Uma penalidade perdida aos 69 minutos da final contra a Inglaterra, com a Espanha por 1 a 0 acima, não refletiu sua excelente contribuição para o jogo feminino em sua terra natal naquele verão ou nos anos anteriores.

Beautiful fez sua estréia sênior para o Atlético de Madrid em 2004 aos 14 anos, depois de dois anos em seu programa juvenil. Ele foi empurrado por seu avô, que tocou pelo próprio Atlético, mas quando era pouco que seu pai primeiro a incentivou a começar a brincar. Ele estava muito interessado no jogo e queria transmitir seu amor pelo esporte à filha.

O bairro era seu lugar de aprendizado. Ela ia ao parque, acompanhada pelo pai. Ele passou a maior parte das horas com ela em Majadahonda, o distrito noroeste, onde está localizado o campo de treinamento do Atlético, está chovendo ou brilho.

Bonge sempre fica empolgado quando ele fala sobre sua família e o orgulho sentiu que seu avô sentiu quando ele lembrou a todos os vizinhos ou anunciou em qualquer bar que ela era sua neta.

Quando ele tocou pela primeira vez no Atlético, Beautiful substituiu Ana Belen Fernández, mais conhecida como Nervy, que sempre dizia que era seu modelo a seguir em um momento em que havia poucos ícones de futebol feminino. Ele também costumava admirar Ronaldinho e Zinedine Zidane. Agora, ela é uma das obras de referência para as gerações de jogadores de futebol que entram no jogo feminino.

Beautiful teve dois feitiços com os dois maiores clubes do futebol feminino espanhol: Atlético por oito anos até 2010 e novamente em 2018-19, e o Barcelona de 2013-17 e 2019-22.

Ela joga no México nos últimos dois anos e meio, primeiro com Pachuca em 2022 e 2023 e agora com a UANL Tigers desde janeiro de 2024, e essa não é sua primeira experiência no exterior. Numa época em que as melhores mulheres espanholas tiveram que deixar o país se quisessem crescer, ela foi para a Suécia para se juntar a Tyreso para a temporada de 2013 e depois passou a campanha de 2017-18 na França em Paris Saint-Germain. Houve também três temporadas com outro clube de Madrid, Ray VallecanoDe 2010 a 13.

Linda sempre foi procurada nos melhores clubes. Ele gosta de jogar entre as linhas e fornecer o passe final, mas durante esse período inicial em Barcelona, ​​ele também desenvolveu um olho para o gol. Além de liderar o caminho para a Espanha, Hermoso foi o artilheiro dos catalães até outubro de 2023, quando Putellas excedeu seus 181 gols.

Na Copa do Mundo de 2023, ela era uma das jogadoras na Espanha, mostrando sua versatilidade jogando como extrema, como um centro frontal e no centro do campo em seus sete jogos.

Quando Putellas, o vencedor de Ballon d’Or 2021 e 2022, que foi cuidadosamente tratado depois de retornar recentemente de uma lesão no joelho a longo prazo, não estava no campo durante o torneio, Belas se moveu mais Desem formar uma associação com o ex -Barça Bonmati companheiro de equipe no centro do campo. Caso contrário, foi implantado como uma frente. Ela foi muito útil para a equipe em ambas as posições.

Ela sempre tem um sorriso no rosto e é um daqueles que podem iluminar um camarim, mas seu personagem alegre também pode girar se a situação exigir. Ela nunca tem medo de dizer o que pensa. Ela fala espontaneamente e não é um para tópicos.

“Vencemos a Copa do Mundo AF ***”, disse ele, em uma das linhas mais emblemáticas das celebrações pós -finais da Espanha.

Beautiful foi um dos jogadores mais movidos para a Espanha se tornar campeã mundial, uma vitória inesperada depois de tudo o que havia acontecido com a equipe em acumulação. Apenas três dos 15 jogadores que haviam se aposentado da equipe nacional retornaram para o torneio e ainda havia tensões sobre o estilo de gerenciamento do técnico Jorge Vilda e a maneira pela qual o RFEF conseguiu a disputa.

Em 25 de agosto de 2023, cinco dias após a final contra a Inglaterra, quando Rubiales se recusou a renunciar como presidente da RFEF, Beautiful era um dos 81 jogadores espanhóis que disse que “eles não retornariam à seleção se a liderança atual continuar”.

Durante a Copa do Mundo, à medida que a Espanha avançava além da fase de grupos e durante os nocautes, Beautiful não conseguiu parar de chorar após cada vitória. Sua emoção era compreensível. Naquele ano, ele completou 33 anos e, juntamente com Putellas, Irene Paredes e Ivana Andres, jogou em toda a Copa do Mundo feminina para a qual a Espanha se qualificou (2015, 2019 e 2023).

“Idade é apenas um número que as pessoas querem colocar tudo”, disse ele bonito após a vitória na semifinal Suécia. “Eu não me importo. Este não é um presente. Eu trabalhei duro para isso.

Ela estava certa. Cada uma das partidas da Copa do Mundo espanhola começou e tocou a cada minuto, além de ser substituído no final da demolição por 5-1 de suíço Na rodada 16, depois de marcar o quinto gol, e estava constantemente entre seus melhores artistas, já que ela e seus colegas de equipe ganharam o maior prêmio do jogo feminino.

Mas seu momento de coroação foi eclipsado pela maior controvérsia já experimentada pelo futebol feminino espanhol.

Rubiales finalmente renunciou em 10 de setembro de 2023, depois de ser provisoriamente suspenso por FIFAO corpo governante do futebol mundial, que então lhe deu uma proibição de três anos, e ele será julgado nesta semana por suposta agressão sexual e co -órgão de bela. Ele mantém seu beijo durante a cerimônia de apresentação do troféu no campo em Sydney foi consensual, enquanto os promotores argumentarão o contrário e que as tentativas foram feitas após o incidente de forçar a bela a concordar com sua versão dos eventos.

Vilda, treinadora da Copa do Mundo, Albert Luque, ex -diretor de esportes da Espanha, e Ruben Rivera, ex -diretor de marketing da Espanha, também estão em julgamento por coerção. Negan qualquer irregularidade.

Em novembro, a O documentário da Netflix foi lançado Detalhando a experiência de Hermos e seus companheiros de equipe, naquela Copa do Mundo e também durante suas consequências, intitulada #Seacabó: Diario de Las Champions (terminou: o beijo que mudou o futebol espanhol). Ele mostra belas explicando a Putellas e recupera as pressões que ele enfrentou e revela o pedágio que a saga o cobrou.

Isso também mostra que a natureza bonita significava que, a princípio, seus colegas de equipe não acreditavam no que havia acontecido com Rubiales, pensando que ele estava brincando.

Beautiful se refugiou no México após esses eventos, embora o processo tenha sido devastador e exaustivo. Em julho, ele ajudou o Tigres a vencer os rivais locais Monterrey para vencer o campeão, um jogo disputado entre os vencedores da primeira e a segunda etapa da temporada da Liga Nacional.

Ele também ajudou a Espanha a conquistar o título inaugural da Liga das Nações Femininas da UEFA no ano passado, antes de uma nova controvérsia em novembro, quando belas, paredes e goleiros Misa Rodríguez foram caiu da equipe nacional, Apesar de ter sido escolhido como capitães por seus companheiros de equipe. Belo não joga na Espanha desde outubro.

“Estamos arrastando dois anos para trás, precisamos construir uma equipe que a equipe nacional precisa fazer”, disse o treinador da Espanha, Montse Tome, que era um assistente de baixo vilda. “Pensei sobre quais 24 jogadores nos dariam o que queríamos em campo e quais 24 jogadores nos dariam equilíbrio na coexistência”.

Hermoso publicou uma mensagem em sua história do Instagram, respondendo à decisão que ela disse: “Não venda sua alma ao diabo”.

Agora ele voa para Madri para um julgamento definidor em que ele testemunhará o primeiro dia.

Mais uma vez, é lindo na frente e no centro, e pronto para lutar contra o canto.

Este artigo apareceu originalmente em O Atlético.

Barcelona, ​​Espanha, futebol, futebol internacional, liga, futebol feminino do Reino Unido

2025 A empresa de mídia atlética