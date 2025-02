Jenni Hermoso dalla Spagna per “motivi sportivi” – Coach

L’allenatore spagnolo Montse Tomé ha citato “motivi sportivi” per lasciare il vincitore della Coppa del Mondo 2023 Jenni Hermoso della sua ultima squadra.

Tom mercoledì Ha annunciato la sua lista Per i prossimi giochi delle nazioni femminili UEFA contro il Belgio e l’Inghilterra.

Alla domanda su Hermoso, che ha recentemente testimoniato nel suo caso di aggressione sessuale contro l’ex Presidente Federazione della Federazione Football della Spagna Luis Rubiales, Tomé ha dichiarato: “23 giocatori nella lista sono i 23 migliori giocatori che devono essere lì. Tutte le decisioni che ho preso e continuo perché sono diventato un allenatore sono su motivi sportivi. “

L’attaccante del Fenil Hermoso di Tigres è stato omesso dagli amici di dicembre contro la Corea del Sud e la Francia.

Tomé in precedenza aveva commentato di lasciare Hermoso da altre truppe spagnole.

Durante la sua testimonianza nel processo di Rubiales, Tomé ha affermato che dopo la Coppa del Mondo 2023 non includeva Hermoso nella sua prima squadra per proteggere i giocatori dai media.

Mercoledì, tuttavia, ha insistito sul fatto che Hermoso, che è il miglior marcatore, potrebbe giocare di nuovo per la squadra nazionale.

“Questo è il primo elenco di quest’anno”, ha detto Tomé. “Nessun giocatore è chiuso per la squadra nazionale, giocatori che mostrano il lavoro che vogliono essere qui.”

La carriera di Hermoso non era la stessa dalla controversia di Rubiales. Il procuratore spagnolo Marta Duranez ha fatto riferimento a un famigerato incidente avvenuto durante la presentazione della Coppa del Mondo del trofeo nei suoi argomeni finali mercoledì nel processo di Rubiales.

“Lei (Hermoso) sarà conosciuta come un bacio, non come un giocatore che ha vinto la Coppa del Mondo”, Disse Durántez.

Hermoso, 34 anni, ha iniziato la vittoria di martedì della lega 2-1 a Tigres e ha perso la punizione.

La Spagna ospita Belgio il 21 febbraio prima di giocare cinque giorni dopo a Wembley contro l’Inghilterra, una squadra che ha sconfitto le finali della Coppa del Mondo del 2023.