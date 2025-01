Jeremiah Smith NFL Draft Outlook: a estrela do primeiro ano do estado de Ohio está entre as recentes perspectivas do Buckeyes WR

Alguns pensam na LSU como uma “Universidade Wide Receiver”. enquanto outros dizem que é o estado de Ohio. Os Tigers podem reivindicar Justin Jefferson, Ja’Marr Chase, Malik Nabers e Brian Thomas Jr. O estado de Ohio convocou 12 wide receivers na última década, incluindo Michael Thomas, Terry McLaurin, Chris Olave, Garrett Wilson, Jaxon Smith-Njigba e Marvin Harrison Jr.

E o calouro dos Buckeyes, Jeremiah Smith, é o próximo da fila.

Sua temporada 2024-25 permitiu-lhe entrar no panteão dos melhores verdadeiros calouros do futebol universitário história com personagens como Adrian Peterson, Herschel Walker e Trevor Lawrence.

Ele Recruta nº 1 geral na turma de 2024 Ele jogou como um veterano redshirt polido pelos Buckeyes nesta temporada.

Então, agora, onde Smith se classifica entre as perspectivas recentes dos Buckeyes? Vamos classificá-los.

Importante lembrar aqui: Foi assim que esses jogadores foram universalmente vistos como prospectos, levando em conta questões extracampo e de maturidade. Dele NFL As carreiras profissionais não influenciaram essas classificações. Vamos!

A jornada de McLaurin até onde ele está hoje (um garanhão prestes a se tornar um superstar na posição de receptor) é fascinante e única. Ele era um jogador “velho” e minimamente produtivo em um elenco carregado do estado de Ohio. Sua melhor temporada veio quando ele tinha 23 anos e foi boa, com 35 agarramentos para 701 jardas e 11 touchdowns. Nos três anos anteriores, McLaurin conseguiu um total de 40 passes para 550 jardas com oito touchdowns. Mas McLaurin representa por que o processo preliminar prioriza recursos, não produtividade. E há um argumento de que ninguém esmagou esse processo como McLaurin. Ele nasceu no Senior Bowl naquele mês de janeiro em Mobile, Alabama, e depois correu uma corrida de 40 jardas de 4,35 segundos a mais de 1,80 metro e quase 210 libras no NFL Scouting Combine. Ainda havia muitas reservas sobre seu status de maravilha de um ano e se ele era simplesmente um guerreiro de prática/treinamento. Escrever essas reservas parece bobo agora, mas representavam preocupações legítimas, razão pela qual McLaurin não foi escolhido antes do terceiro turno. No entanto, sua chegada antecipada foi o culminar de uma ascensão meteórica.

Campbell fazia parte da equipe de atletismo que os Buckeyes enviavam como recebedor todas as semanas durante a era JT Barrett/Dwayne Haskins. Sua carreira em Columbus cresceu gradualmente, terminando com uma temporada de 90 agarramentos, 1.063 jardas e 11 touchdowns em 2018. O verdadeiro júnior correu 4,31 com uma vertical de 40 polegadas na colheitadeira e foi isso. Ele estava destinado ao segundo turno e pensava-se que poderia entrar furtivamente no primeiro. Decentemente cru em suas rotas e quando se tratava dos detalhes de jogar a posição, Campbell era visto como simplesmente muito produtivo e explosivo para pousar na terceira rodada e geralmente agradava ao público.

A 40ª escolha geral no draft de 2017 foi uma arma ofensiva para fazer qualquer coisa no estado de Ohio, com mais de 1.200 recepções na carreira e 1.200 jardas corridas em seu período de três anos jogando em casa dentro do The Horseshoe. Embora Samuel estivesse alguns anos à frente da era do “wideback” em que aparentemente estamos imersos na NFL de hoje, havia muito o que nos entusiasmar em relação ao seu potencial como uma arma multidimensional. Longe de ser incrivelmente polido como recebedor, a velocidade incrível de Samuel – outro cara de 4,31! – com 1,70 metro e quase 90 quilos fez dele uma escolha pouco crítica pelos Panteras no início da segunda rodada daquele ano.

Por favor, marque a caixa de assinatura para confirmar que deseja se inscrever. Obrigado por se inscrever!

Fique de olho na sua caixa de entrada.

Desculpe!

Ocorreu um erro ao processar sua assinatura.



O tempo de Thomas como candidato é anterior ao meu tempo na CBS Sports, mas lembro-me vividamente dele sendo amplamente visto como subestimado durante o ciclo de 2016, o que olhando para trás é interessante porque ele foi inicialmente considerado um talento de segundo turno, então se muitas pessoas pensei que ele estava sendo subestimado, é estranho que ele não tenha sido selecionado antes. Ezekiel Elliott foi o cara do ataque do estado de Ohio durante as duas temporadas de Thomas como jogador em tempo integral, mas o wide receiver de 1,80 m ainda teve mais de 50 recepções para pelo menos 700 jardas em cada temporada e pegou 18 no total. touchdowns. E a turma de receptores de draft de 2016 foi estranha, cara. A grande maioria de nós estava errada no topo. Quero dizer, Corey Coleman, depois Will Fuller, depois Josh Doctson, Laquon Treadwell, Sterling Shepard e depois Michael Thomas? Ops. Embora tenha sido o sexto recebedor fora do tabuleiro em 2016, Thomas foi visto como uma escolha segura. Boa perspectiva.

A capacidade de Olave de ganhar jardas após a recepção foi a única crítica consensual a ele como candidato. Ele se destacou em sua primeira temporada com os Buckeyes e se tornou uma perspectiva clara e de alto nível em sua campanha júnior, quando decidiu retornar para mais uma oportunidade em Columbus. Abençoado com habilidades impecáveis ​​de rastreamento de bola e manobras inteligentes de rota, Olave foi adorado pelas massas durante seu draft.

4. Jaxon Smith-Njigba (2023)

Quando terminou no Ohio State, as rotas de Olave eram consideradas mais nítidas do que as de Smith-Njigba neste momento, mas esta última foi mais explosiva após a recepção quando os dois estavam em campo juntos, não há dúvida disso. E Smith-Njigba é quase dois anos mais novo que Olave. Foi Smith-Njigba quem liderou os Buckeyes na recepção de jardas no ano passado, com mais de 500 jardas no total. Agora, ele não era um espécime atlético de elite com uma velocidade baixa de 4,3, mas jogava com grande velocidade, quase sempre atingindo a velocidade máxima mais rápido do que todos os outros.

Wilson era um conglomerado de Olave e Smith-Njigba: ele percorria rotas quase tão precisas quanto Olave e jogava com uma explosividade comparável ao seu colega mais jovem, com e sem a bola nas mãos. E assim como Olave, todos sabiam que Wilson estava destinado ao primeiro turno depois de assisti-lo em sua primeira temporada com os Buckeyes. De jogadas dinâmicas de correr atrás da recepção a recepções contestadas que pareciam como se Wilson tivesse o luxo de saltar de um trampolim, até touchdowns incrivelmente rápidos no caminho, Wilson tinha tudo do ponto de vista de habilidade e talento, e é por isso que ele foi Ele ultrapassou Olave e garantiu a colocação entre os três primeiros colocados deste ranking.

2. Marvin Harrison Jr.

Harrison parecia um futuro jogador do primeiro turno como calouro na Ohio State. Ele parecia um veterano da NFL aos 18 anos. Mesmo com apenas 11 agarramentos para 139 jardas e três touchdowns atrás de Wilson e Olave, era razoavelmente óbvio. Ele então começou como um verdadeiro estudante do segundo ano, com 77 recepções para 1.263 jardas e 14 touchdowns. E o estatuto de Harrison como prospecto de elite não era simplesmente um subproduto da acumulação de estatísticas. Com seu tamanho (6 pés-3 e cerca de 220 libras), com sua velocidade de passada longa e tremendas habilidades de rastreamento de bola, ele era atraente do ponto de vista de características e habilidades, e é por isso que foi a terceira escolha geral. no rascunho de abril passado.

1. Jeremias Smith (2027)

A maior diferença entre Smith, como um verdadeiro calouro, e Harrison em termos de características é a flexibilidade e suavidade ao percorrer rotas. Harrison se moveu de maneira excelente para um recebedor de seu tamanho, mas faltou fluidez de alto nível ao deslizar em todos os níveis do campo para criar separação rotineiramente. Na árvore de rota vertical, Harrison poderia passar pela maioria dos defensores da faculdade e então rolar a bola como um defensor central estrela. Em rotas complexas que exigiam reduzir o acelerador e mudar rapidamente de direção, havia movimentos trabalhosos.

E depois da captura, Harrison não era um superstar. Smith é. Usarei simplesmente os números para explicar a disparidade. Em 2023, Harrison forçou cinco tackles perdidos em 67 recepções (7,4%). Entrando na semifinal do College Football Playoff contra o Texas, Smith forçou 13 tackles perdidos em 70 recepções (18,5%). Smith tem o tamanho de Harrison, claramente tem mais fluidez como um corredor completo e é mais uma arma após a captura. Ele também segue o futebol como um sênior dominante, tendo vencido 12 das 21 oportunidades de captura disputadas até o momento nesta temporada. Smith, no momento, é o melhor receptor em potencial que Ohio State teve em sua história recentemente ridiculamente acumulada na posição.