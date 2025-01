Jermaine Burton dei Bengals sarebbe coinvolta in controversie domestiche

CINCINNATI – Il wide receiver del Bengala Jermaine Burton sarebbe stato coinvolto in una disputa domestica in cui avrebbe soffocato e preso a pugni la sua ex ragazza, secondo un rapporto sull’incidente presentato dalla polizia e ottenuto giovedì da ESPN.

Il 30 dicembre, Burton avrebbe fatto irruzione nella casa di una donna che vedeva da diverse ore dopo che i due avevano bevuto all’una di notte, secondo una chiamata di emergenza alla polizia di Cincinnati alle 8:00.

Una donna di 19 anni ha detto alla polizia che Burton l’ha soffocata nel corridoio del suo complesso di appartamenti. Ha anche detto che Burton ha fatto irruzione nella sua residenza, ha preso un coltello dalla lavastoviglie, se lo è portato alla gola e ha minacciato di uccidersi. Ha detto agli agenti che Burton ha poi rotto il suo telefono e se n’è andato.

La donna ha rifiutato di sporgere denuncia, secondo un rapporto della polizia sull’incidente ottenuto da ESPN attraverso una richiesta di documenti aperti. L’agente di Burton non ha risposto alla richiesta di commento di ESPN.

In una chiamata al centralino della polizia, la donna ha detto agli agenti che non si trattava di un incidente isolato.

“Questa è la seconda volta che mi rompe il telefono nell’ultimo mese”, ha detto la donna. “Mi ha rotto il telefono, mi ha dato un pugno e se n’è andato.

L’esordiente Burton non ha viaggiato con la squadra per la finale di stagione regolare contro i Pittsburgh Steelers a causa di una decisione dell’allenatore, che l’allenatore Zac Taylor ha confermato dopo la partita.

“Continueremo a valutare man mano che raccoglieremo maggiori dettagli e non avremo ulteriori commenti in questo momento”, hanno detto giovedì i Bengals in una dichiarazione a ESPN.

La donna ha detto agli agenti che si vedevano da settembre. Tuttavia, ha affermato che Burton era “piuttosto offensivo”. Nella sua chiamata alla polizia, ha detto che l’incidente del 30 dicembre è stato il risultato del suo rifiuto di “mostrargli un vecchio tweet”.

Ha anche detto agli agenti che il 21 dicembre i due stavano bevendo alcolici nella sua residenza quando Burton l’avrebbe spinta giù dalle scale. La polizia non è stata informata in quel momento, ma ha archiviato un incidente separato in cui Burton ha minacciato di farsi del male.

Burton è stata una scelta al terzo round dell’Alabama. Anche prima che i Bengals lo arruolassero, c’erano domande sul comportamento di Burton. Nel 2022, un video pubblicato sui social media mostrava Burton che colpiva una donna alla testa mentre prendeva d’assalto il campo dopo la vittoria del Tennessee sull’Alabama.

“Era qualcosa di cui gli abbiamo parlato, solo per sentire cosa aveva da dire al riguardo”, ha detto Taylor lo scorso aprile. “Abbiamo fatto ricerche su tutti i ragazzi con cui abbiamo parlato e ci siamo assicurati di essere a conoscenza di ogni incidente a cui hanno preso parte.

L’ultimo incidente arriva dopo che il precedente proprietario di Burton ha presentato un avviso di sfratto e una causa civile contro di lui il 23 dicembre per mancato pagamento. La causa chiede anche 10.000 dollari di risarcimento danni “in eccesso rispetto alla normale usura”.

Burton ha avuto una stagione da rookie deludente. Nonostante fosse elencato nel piano di gioco nei giorni precedenti la partita, è stato un bel graffio per la vittoria della settimana 9 sui Las Vegas Raiders dopo aver saltato le istruzioni pre-partita, hanno detto fonti a ESPN all’epoca.

Anche se alla fine è diventato il kickoff returner della squadra, i suoi scatti offensivi sono diminuiti. Ha terminato con quattro ricezioni per 107 yard in 14 partite in questa stagione.

La giornalista investigativa di ESPN Paula Lavigne ha contribuito a questo rapporto.