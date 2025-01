Jerry Jones, dos Cowboys, diz que os incentivos de Cooper Rush não afetaram o comércio de QB: ‘Eu nem sabia disso’

ARLINGTON, Texas – O veterano quarterback reserva Cooper Rush foi titular em todos os jogos do Dallas Cowboys desde a lesão do quarterback Dak Prescott no final da temporada (rompimento no tendão da coxa na semana 9 no Falcons).

Isso mudou na semana 18 contra os comandantes de Washington, quando Dallas deu a Trey Lance, 2021. Draft da NFL terceira escolha geral, sua primeira partida em duas temporadas com o time no domingo. Coincidentemente, essa mudança impediu que o Rush atingisse o incentivo de tempo integral de jogo para a temporada de 2024 da CBS Sports. NFL Insider Jonathan Jones relatado na quinta-feira que Rush ganhará US$ 500.000 em incentivos se jogar 55% dos snaps do time em 2024. Entrando na semana 18, Rush havia jogado 52,5% dos snaps ofensivos dos Cowboys, então ele precisava de cerca de 65 snaps ofensivos para receber o total de US$ 500.000. Dallas registrou 75 jogadas ofensivas no domingo, então se Rush tivesse começado, ele teria ganhado $ 250.000 a mais em incentivos. Em vez disso, Rush aceitou um adicional de US$ 250.000 por jogar mais de 45% dos snaps ofensivos dos Cowboys.

Após a derrota do Dallas por 23-19 para terminar a temporada de 2024 com um recorde de 7-10, o dono do time e gerente geral Jerry Jones afirmou que não sabia sobre o incentivo.

“Eu nem sabia disso”, disse Jones. “Eu nem sabia até ler, então nada. Esses incentivos existem para o time. Nós os colocamos lá para que se alguém for, no caso dele, como zagueiro reserva, ele tenha que jogar, ele tem incentivos financeiros. Eles geralmente são concedidos por causa das pessoas que o representam. Ele (Rush) ganhou alguns incentivos bem grandes este ano.