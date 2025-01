Jerry Jones, dos Cowboys, falou com Deion Sanders sobre a posição do HC; Sanders acha a oportunidade ‘intrigante’

O proprietário e gerente geral do Dallas Cowboys, Jerry Jones, pode querer tocar os sucessos da dinastia 90 anos depois. se despedindo do técnico Mike McCarthy na segunda-feira.

Jones entrou em contato com ex-Cowboys Super Bowl o cornerback campeão e atual técnico de futebol do Colorado Buffalos, Deion Sanders, na vaga de técnico do Dallas, de acordo com Jonathan Jones, principal especialista em NFL da CBS Sports. Uma entrevista formal com Sanders ainda não foi agendada, mas Jones e Sanders manterão contato sobre a inauguração, segundo Jones.

“Ouvir Jerry Jones é verdadeiramente encantador e intrigante”, Sanders ele disse à ESPN na noite de segunda-feira. “Eu amo Jerry e acredito em Jerry. Depois de desligar, processar e pensar sobre isso, é intrigante. Mas eu amo Boulder e tudo sobre nossa equipe, os treinadores, nosso corpo discente e a comunidade.”

Sanders esteve no último time campeão do Super Bowl de Dallas em 1995 e ganhou prêmios Pro Bowl e All-Pro em quatro de seus cinco anos com os Cowboys. Mike Zimmer, coordenador defensivo do Dallas para a temporada de 2024, foi técnico dos defensores de Sanders durante todas as cinco temporadas (1995-1999) e continua amigo próximo de Sanders até hoje. Em novembro, Zimmer não acreditava que Sanders estivesse pensando em deixar o Colorado.

“Obviamente, Deion e eu somos bons amigos e provavelmente conversamos semanalmente, mas não vou especular sobre nenhum emprego ou algo assim porque não acho que isso seja certo”, disse Zimmer. ele disse naquela época. “Sei que ele me disse muitas vezes que está muito feliz no Colorado. Ele gosta de lá. Obviamente, eles fizeram um ótimo trabalho. Tento assistir aos jogos dele todas as semanas que posso para dar a ele algumas coisinhas e seguir em frente. ” disso.”

O canto do Hall da Fama do Futebol Profissional afirmou ter “uma posição segura” com os Buffaloes no dia seguinte após os comentários de Zimmer, mas agora ele está pelo menos supostamente ouvindo Jones sobre a vitória. É definitivamente um tiro no escuro para Sanders aceitar o cargo nos Cowboys porque ele disse que a única maneira que consideraria Dar o salto para a NFL seria treinar seus filhos. O quarterback Shedeur Sanders é classificado como o segundo candidato na posição de quarterback no Draft de 2025 da NFL pela CBS Sports. Seu filho Shilo Sanders, um segurança, tentará aumentar seu estoque no final do mês no East-West Shrine Bowl.

A estipulação de Sanders sobre a formação dos seus filhos pode criar um problema. Os Cowboys têm 2025 Draft da NFL 12ª escolha geral, o que está fora do alcance de Shedeur Sanders. O quarterback do Dallas, Dak Prescott, entra na primeira temporada de uma extensão de quatro anos no valor de US$ 240 milhões em 2025, e se o time o negociar nesta offseason, ele incorrerá em um teto salarial de US$ 103,2 milhões. de acordo com OverTheCap.com. Jones despreza os acertos de limite máximo, algo que ele lamentou repetidamente ao falar sobre o limite de US $ 6 milhões do running back Ezekiel Elliott atingido em 2024 ao libertá-lo em 2023. Não fará mal a Jones falar com Sanders, mas as chances de “horário nobre” atingirem para os Cowboys são raros, dada a condição do próprio Sanders.