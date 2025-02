Jerry Jones ha una registrazione onesta su Jayden Daniels

La stagione 2024 dei comandanti di Washington è andata molto meglio di quanto chiunque avrebbe potuto sperare.

Dopo essere stata una delle peggiori squadre del campionato nel 2023, i comandanti sono tornati indietro in grande stile, rendendolo il campionato NFC.

Pur essendo minacciato da Philadelphia Eagles, è stato un passo nella giusta direzione per questa squadra.

Una delle ragioni principali del successo del comandante è stata Jayden Daniels, che ha messo insieme una forte campagna da principiante che recentemente gli ha vinto il premio Rookie of the Year offensivo.

Questo premio è stato annunciato alla cerimonia di NFL Honor, un evento che partecipa ad alcuni dei più grandi nomi in tutta la lega, tra cui Jerry Jones.

A Jones è stato chiesto dei suoi pensieri su Daniels prima di questo evento, e Mitchell Tischler ha dato la sua risposta in un video su X.

“Mi sto ammalando e penso di interpretarlo due volte all’anno”, ha detto Jones.

Jerry Jones Talkin Jayden Daniels 👀

“Mi sto ammalando e penso di interpretarlo due volte l’anno …” pic.twitter.com/0lxlgpd6ch – Mitchell Tischler (@mitch_tischler) 7 febbraio 2025

Sebbene Daniels abbia giocato nella NFL solo per una stagione, Jones non non vede l’ora di giocare contro di lui nel prossimo futuro.

I comandanti sono stati visti come una facile vittoria sul programma nel 2023, ma questo non sembra essere il caso.

Daniels è una rappresentazione del prossimo capitolo per i comandanti, rendendoli una nuova minaccia per vincere NFC East ogni anno.

Philadelphia Eagles non va da nessuna parte, il che probabilmente lo rende una gara a due cavalli a meno che Dallas Cowboys e New York Giants apporti gravi cambiamenti.

