Jets annuncia la divisione con Aaron Rodgers, gli auguro successo

FLORHAM PARK, NJ – Ora è ufficiale: Aaron Rodgers Era con New York Jets è finita.

Quasi due anni dopo essere stato accolto da una vasta conferenza stampa, Jets ha salutato Rodgers con Rodgers con un comunicato stampa, che includeva una dichiarazione di gratitudine da parte dei funzionari della squadra.

Jets non ha dato un motivo per decidere e ha dichiarato di aver incontrato Rodgers solo la scorsa settimana e “hanno condiviso che la nostra intenzione era di muoversi in una direzione diversa nel quarto”, ha dichiarato l’allenatore Aaron Glenn e il CEO Darren Mouge in una dichiarazione congiunta.

“Era importante avere questa discussione ora per fornire chiarezza e consentire a ciascuno di noi il momento giusto per pianificare il nostro futuro pertinente”, hanno affermato. “Vogliamo ringraziarlo per la leadership, la passione e la determinazione che ha portato all’organizzazione e desideriamo che vada avanti”.

Ordine Totale QBR 48.2 25. Giardino da provare 6.7 < 28 Yardy to Dropback 5.8 < 27. >> minimo di carriera – Ricerca ESPN

Non vi era alcuna dichiarazione di Rodgers.

Rodgers, 41 anni, la scorsa settimana è volato dalla California al New Jersey per un incontro personale con Glenn e Mougey, che sono stati entrambi presentati in una conferenza stampa il 27 gennaio. Glenn non era incompleto per lo stato di Rodgers in una conferenza stampa e rafforzò la convinzione che il nuovo regime avrebbe salutato a Rodgers, che rimane in contratto per un anno.

Domenica, Fox Sports ha riferito che Rodgers era stato informato della sua estrometro. A quel tempo, i Jets si rifiutarono di esprimersi.

Il proprietario di Woody Johnson ha ringraziato Rodgers per le sue due stagioni a New York e ha dichiarato nella sua dichiarazione: “Il suo arrivo nel 2023 ha incontrato l’eccitazione sfrenata e sarò grato per sempre che deciderà di unirsi a noi per continuare la sua gloria di carriera.

“Dal primo giorno ha incarnato tutto ciò che avrebbe dovuto essere un aereo di New York, ha abbracciato i nostri fan e si è tuffato nella nostra città. e gli auguro solo il meglio in quello che decide di fare. “

Il mandato di Rodgers ha portato un po ‘di successo sul campo. Ha vinto solo sei dei suoi 18 partenze e i Jets nel 2024 hanno registrato un record di 5-12. L’allenatore Robert Saleh e il GM Joe Douglas, che sono stati utili nella stagione per attirare Rodgers in Jets nel 2023.

È probabile che i Jets rilasciano Rodgers etichettati dopo il 1 ° giugno. Per farlo, devono indossarlo nella lista fino al 12 marzo, l’inizio dell’anno in campionato. A questo punto, possono rilasciarlo, permettendo loro di dividere le commissioni rimanenti per CAPS ($ 49 milioni) per due anni – $ 14 milioni in $ 2025, $ 35 milioni nel 2026.

In questo scenario, il suo attuale limite di numeri ($ 23,5 milioni) sarà sui loro libri entro il 2 giugno e poi scenderà a $ 14 milioni – risparmi netti di $ 9,5 milioni. Nel frattempo, il 13 marzo potrebbe essere libero di firmare altrove. Fino ad allora, non deve aspettare con le squadre; Può farlo immediatamente.

La seconda opzione sarebbe quella di rilasciare immediatamente, ma ciò significherebbe quest’anno per assorbire $ 49 milioni. La stessa contabilità si applica a uno scambio che sembra improbabile.

Non è chiaro se Rodgers continuerà la sua carriera leggendaria. Alla fine della stagione ha detto che aveva bisogno di un po ‘di tempo per decidere se giocare la 21a stagione.

La sua partenza lascia il divario al quarterback. Con il contratto sono ancora sotto il veterano backup Tyrod Taylor, 35 e 2024 Quinto round, selezione di Jordan Travis, che si è seduto la scorsa stagione quando si è ripreso da un terribile infortunio al piede in Florida.

Gli ugelli dovrebbero inseguire un veterano, in un negozio o in un’agenzia libera. I campi Kirk Cousins ​​e Justin sono possibili possibilità perché i Jets sono alla ricerca di una conversione.

Il negozio Rodgers nell’aprile 2023 sarà menzionato come uno dei movimenti più insoddisfacenti nella storia del franchising. La sua prima stagione si è conclusa rapidamente quando la sua sinistra Achille ha strappato il quarto colpo della prima partita. Ogni partita è iniziata nel 2024, ma i Jets, che hanno iniziato per un anno con le aspirazioni del Super Bowl, erano la maggior parte del non attore della stagione.

Rodgers ha lanciato 3.897 yard e 28 sbarchi, entrambi terzi nella lista delle stagioni di un jets a tempo, ma è stata una performance irregolare. Completato 25. Luogo in totale QBR, 30 percento del completamento e 28. In yard per un tentativo tra passanti qualificati -by. I Jets hanno concluso 3-7 in un punteggio, con Rodgers non è riuscito a ottenere la vittoria per il suo ultimo possesso.

Il quadruplo MVP è stato costretto ad organizzare nel 2023 quando ha impiegato una riduzione del salario volontaria di $ 35 milioni per aiutare a garantire il sollievo dal limite. I suoi compagni di squadra sono stati votati dal giocatore più stimolante nel 2023 quando ha cercato di tornare dall’intervento di Achille alla fine della stagione. Alla fine, la sua gamma di ritorni è arrivata brevemente.

Rodgers causò polemiche dal campo, soprattutto quando nel giugno 2024 saltò un minicamp obbligatorio in vacanza in Egitto. Era considerato un’assenza non scusata e la squadra è stata multata di circa $ 100.000.