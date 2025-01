Jets che intervistano l’ex trainer NFL per la posizione DC

I New York Jets sta attualmente cercando di riempire lo staff del nuovo capo allenatore Aaron Glenn.

Glenn e il nuovo GM Darren Mougey guardano l’ex allenatore principale della Carolina Panther e il coordinatore difensivo di San Francisco 49ers Steve Wilks come prossimo coordinatore difensivo per Jets.

Secondo l’insider Jordan Schultz, l’organizzazione è pronta a intervistare Wilks mercoledì sera.

Poiché Aaron Glenn non vuole chiamare recitazione sulla difesa, Wilks potrebbe avere il pieno controllo della difesa se assunto.

Fonti: il #Jets Stasera intervisterà il veterano DC Steve Wilks per la loro posizione di coordinatore difensiva vacante. Il nuovo HC Aaron Glenn ha già affermato di non chiamare la difesa, rendendo questo un affitto critico per NYJ. Wilks sono ampiamente rispettati per la sua mente difensiva e … pic.twitter.com/o1xdnaveeq – Jordan Schultz (@schultz_report) 29 gennaio 2025

Nell’ultima stagione di Wilk come coordinatore difensivo nel 2023 con i 49s ha allenato un’unità d’élite.

Quella stagione ha concluso i 49 anni in cui si è classificato l’ottavo in totale difesa, il terzo in difesa pericolosa e il terzo nella difesa.

Se Wilks potesse portare il tipo di gioco scioccante a Big Apple, questa squadra potrebbe avere buone possibilità di vincere immediatamente.

Questa difesa di Jets è piena di giocatori di All-Pro e Pro Bowl nell’attrezzatura difensiva Quinnen Williams, Edge-Rusher Jermaine Johnson, linebacker Quincy Williams, linebacker CJ Mosley e cornerback salsa Gardner.

Se New York potesse anche trovare un po ‘di produttività in offesa, potrebbe non essere fuori discussione per questa squadra di Jets.

Naturalmente, la domanda più grande riguarda ancora il leggendario quarterback Aaron Rodgers.

Vuole continuare a giocare a calcio e, in tal caso, la squadra lo avrebbe riportato nel 2025?

Se la squadra riporta Rodgers e gioca come ha fatto la scorsa stagione, l’aggiunta di Wilks potrebbe mettere questa squadra in cima.

