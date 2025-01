Jets contratam Aaron Glenn como novo técnico: Nova York se reúne com ex-jogador do Lions e coordenador defensivo

Os New York Jets encontraram seu homem e, no processo, retornaram às suas raízes. Não, não com Rex Ryan, que defendeu repetidamente uma segunda chance como líder do clube, mas com Aaron Glenn, ex-cornerback do Pro Bowl e, mais recentemente, coordenador defensivo do Detroit Lions, que na quarta-feira concordou em suceder Robert Saleh e o provisório. Jeff Ulbrich como o próximo treinador dos Jets, de acordo com o especialista da CBS Sports NFL Jonathan Jones.

Glenn, 52, começou sua carreira de jogador na NFL com o New York em 1994, chegando como escolhido no primeiro turno do Texas A&M e passando oito anos como zagueiro dos Jets. Ele totalizou 36 passes desviados em 120 partidas pelo Gang Green, e ainda ocupa o quarto lugar na história do time, com 24 interceptações na carreira.

Ele se torna o quinto técnico da NFL a ter um histórico de jogo em seu time atual, depois de Mike Vrabel (New England Patriots), Jim Harbaugh (Los Angeles Chargers), DeMeco Ryans (Houston Texans) e Dan Campbell, seu chefe mais recente em Detroit. . .

Depois de jogar pelos Jets de 1994 a 2001, e depois passar passagens pelos Texans, Jacksonville Jaguars, Dallas Cowboys e New Orleans Saints, Glenn retornou aos Jets como olheiro de pessoal para iniciar sua carreira não-jogador em 2012. Membro do Jets. O time de quatro décadas de todos os tempos dos Jets durante seu longo mandato na organização, ele ganhou força como candidato a técnico principal nesta entressafra, graças à sua abordagem amigável ao time. Detroit, onde ajudou Campbell a transformar os Leões em um dos NFL contendores mais formidáveis.

Os Leões inicialmente tiveram dificuldades sob o comando de Glenn, classificando-se em 29º e 32º na defesa total durante suas duas primeiras temporadas como coordenador, respectivamente, mas saltaram para o top 20 durante a temporada de 2023, quando Detroit avançou para o jogo do campeonato da NFC. A unidade de Glenn terminou entre os 10 primeiros em pontuação na defesa e nas conclusões em 2024, apesar da equipe ter sofrido lesões em vários defensores importantes, incluindo o star pass rusher Aidan Hutchinson.

Glenn é o segundo coordenador do Lions a deixar o Motor City para assumir o cargo de treinador principal nesta entressafra, depois que o jogador ofensivo Ben Johnson assinou para liderar o rival Chicago Bears. Ele também estava originalmente programado para fazer uma segunda entrevista com o New Orleans Saints, outro de seus ex-namorados. Times da NFLmas essa reunião presencial foi adiada devido a uma tempestade de inverno naquela área.

Enquanto isso, os Leões são o primeiro time a perder ambos os coordenadores para cargos de treinador principal desde o Philadelphia Eagles em 2023. Detroit receberá escolhas compensatórias na terceira rodada em 2025 e 2026 como resultado da mudança de Glenn, graças às regras da NFL projetadas. Recompense a contratação de candidatos minoritários.