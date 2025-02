Jets informa Aaron Rodgers que eles estão se movendo quatro vezes MVP da liga após duas temporadas, por relatório

O futuro de Aaron Rodgers com o New York Jets parece estar chegando ao fim, de acordo com um Relatório da NFL sobre Fox. Segundo o relatório, Rodgers se reuniu com o Jets na semana passada e foi informado de que eles estão se mudando do MVP quatro vezes da liga.

A equipe contratou o ex -coordenador defensivo do Detroit Lions Aaron Glenn como seu treinador, depois de se despedir de Robert Saleh durante a temporada, teve um novo OC em Tanner Engstrand e contratou Darren Mougey como seu novo gerente geral. O novo começo também atingirá sua posição de marechal de campo, com a nova equipe que procura avançar com seu próprio tipo.

Os dois anos de Rodgers no MetLife Stadium não saíram como planejado, namorando uma lesão de Aquiles que termina a temporada de fotos ofensivas na primeira temporada e a falta de sucesso na segunda temporada, terminando 5-12 em 2024.

“Aaron é um talento, com certeza. Ele é membro do Hall da Fama … Eu não vou expressar minha opinião. Isso depende deles”, o proprietário dos Jets, Woody Johnson ditado em uma entrevista coletiva no final do mês passado.

O novo gerente geral Darren Mougegy acrescentou: “Em primeiro lugar, tenho o maior respeito por Aaron Rogers e o que ele fez nesta liga como jogador. dos melhores jogadores de todos os tempos.

Enquanto todos os que falavam expressaram respeito pelo futuro membro do Hall da Fama, eles não falariam diretamente como estavam se inclinando.

Com Rodgers a caminho em Nova York, a primeira seleção de primeira linha pode decidir se aposentar ou iniciar sua busca pela próxima equipe. Os Jets receberiam um limite de US $ 14 milhões em 2025, com US $ 35 milhões adiados em 2026 se eles o libertarem no primeiro dia do Ano Novo da Liga.

Os Jets têm seleção geral nº 7 em 2025 NFL Draft E eu poderia procurar outro QB em agência gratuita.

Havia rumores por toda parte onde Rodgers e a equipe estavam E como seu futuro poderia ser visto, incluindo um relatório de que Johnson queria bancar a manchete após a semana 4. Havia vários relatórios indicando que Rodgers está longe de retornar aos Jets em 2025, mas depois respondeu Diga que as declarações eram “ridículas”.