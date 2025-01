Jets interessati a intervistare Aaron Glenn dei Lions

I New York Jets stanno cercando di assumere un nuovo direttore generale e capo allenatore.

Ci sono così tante posizioni del genere nella lega, quindi nonostante tutte le voci e i rapporti sulla loro disfunzione come franchising, più persone saranno comunque interessate ad accettare quei lavori.

Secondo un rapporto di Albert Breer di Sports Illustrated, i Jets stanno prendendo di mira il coordinatore difensivo dei Detroit Lions Aaron Glenn.

Secondo le fonti, i Jets hanno inviato una richiesta per intervistare il coordinatore difensivo dei Lions Aaron Glenn per il loro lavoro di capo allenatore. È stato la scelta del primo turno della squadra nel 1994 e ha giocato come cornerback per otto stagioni per la squadra. —Albert Breer (@AlbertBreer) 6 gennaio 2025

Hanno presentato una richiesta formale per intervistarlo.

Glenn ha legami con l’organizzazione.

I Jets lo selezionarono al primo turno nel 1994, e lì giocò come cornerback per otto stagioni.

I Detroit Lions potrebbero anche perdere il loro secondo assistente allenatore poiché Ben Johnson ha raccolto molto interesse in tutto il campionato.

I rapporti dicono che Johnson non è interessato alla posizione di capo allenatore dei Jets e lo ha persino reso noto, quindi la squadra non presenterà una richiesta per intervistarlo.

I Jets avevano una delle migliori difese del campionato prima del licenziamento di Robert Saleh.

Glenn sarebbe una soluzione perfetta in questo senso poiché potrebbe aiutare la squadra a riconquistare la sua identità ormai perduta.

Si prevede che i Jets subiranno alcuni cambiamenti drastici durante la offseason.

I rapporti dicono che saranno anche a caccia di un nuovo quarterback, con il futuro di Aaron Rodgers in campionato in aria.

Il primo compito, però, sarà trovare un capo allenatore che possa correggere la rotta della nave una volta per tutte.

PROSSIMO: L’ex giocatore prevede il vincitore di Vikings, Lions Game