Jets, Jags e Browns ospiteranno le partite a Londra come parte del programma internazionale del 2025

I Cleveland Browns, i Jacksonville Jaguars e i New York Jets giocheranno ciascuno una partita casalinga a Londra nel 2025.

Venerdì la NFL ha annunciato le squadre ospitanti. I loro avversari, insieme alle date e agli orari del calcio d’inizio, verranno rivelati quando il programma completo del 2025 verrà pubblicato questa primavera.

I Browns e i Jets giocheranno al Tottenham Hotspur Stadium questo autunno. Cleveland è 0-1 a Londra dopo aver perso contro il Minnesota nel 2017. I Jets, che sono alla ricerca di un nuovo direttore generale e capo allenatore, sono 1-2 a Londra, inclusa una sconfitta contro i Vikings in questa stagione.

“Questa stagione ci vede superare le 40 partite della stagione regolare nella capitale, a testimonianza del ruolo del Regno Unito nella crescita del gioco a livello globale”, ha dichiarato in una nota l’amministratore delegato della NFL Regno Unito e Irlanda, Henry Hodgson. “I Giochi di Londra sono un catalizzatore continuo per il coinvolgimento dei fan durante tutto l’anno e ci concentriamo sul servire i nostri 15 milioni di fan, raggiungendo nuove comunità e promuovendo la crescita delle presenze dei biglietti per le partite di calcio, con oltre 100.000 giovani che ora giocano al gioco.”

I Jaguars, nel frattempo, torneranno allo stadio di Wembley come parte di un accordo pluriennale che prevede di giocare una partita casalinga ogni anno oltreoceano. Jacksonville è 7-6 a Londra, comprese le partite consecutive – una in casa e una in trasferta – in ciascuna delle ultime due stagioni.

I Jags, che attualmente stanno intervistando un nuovo allenatore, giocheranno solo una partita a Londra nel 2025.

I Jets e i Jaguars detengono i diritti di marketing nel Regno Unito come parte del programma Global Markets della lega, che premia le squadre NFL nei territori internazionali per aumentare la consapevolezza del marchio e il fandom al di fuori degli Stati Uniti.

A partire dal 2025, la NFL potrà ospitare fino a otto partite di stagione regolare organizzate dalla lega a livello internazionale. La lega gioca anche partite di stagione regolare a Madrid allo Stadio Santiago Bernabéu e a Berlino allo Stadio Olimpico.

Nella storia della NFL, sono state giocate 55 partite della stagione regolare in tutto il mondo e Londra ne ha ospitate 39.

