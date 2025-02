Jets que se mudam de Aaron Rodgers: Prós e contras de possíveis pistas de pouso para QB em conflito

Aaron Rodgers pode muito bem voltar para um 21 NFL Temporada em 2025. Simplesmente não jogará para o New York Jets, a equipe anunciado Na quinta -feira, com o marechal de campo que será lançado antes da agência gratuita. É discutível, é claro, quanto Rodgers saiu aos 41 anos, deixando duas temporadas decepcionantes em Nova York, mas sempre que eu voltar, que clubes eles poderiam vir para ligar?

Aqui estão alguns prós e contras de possíveis destinos de Rodgers:

Prós: Os Colts provavelmente não estão prontos para desistir de Anthony Richardson, então alugar Rodgers permitiria que a primeira rodada, que ainda tem 22 anos, aprenda por trás de um veterano comprovado. Com uma linha sólida, talvez Rodgers também possa recuperá -los na conversa dos playoffs em uma divisão duvidosa. Ah, e Pat McAfee certamente teria coisas mais bonitas a dizer sobre a equipe!

Contras: Richardson pode não ser confiável nesta fase de sua carreira, mas acrescentar que Rodgers atrasaria suas oportunidades de crescimento no campo. E você realmente melhoraria os Colts como um todo? Essa equipe não chegou aos playoffs em cinco anos e, mesmo que Rodgers fosse decente, seria uma ajuda de curto prazo.

Prós: Os invasores precisam de alguém, alguém, no centro, e têm muito espaço no limite para gastar em possíveis atualizações na frente e em geral. O novo treinador Pete Carroll insistiu que Las Vegas se concentra em vencer imediatamente, e isso faz sentido, levando em consideração que ele tem 73 anos. Rodgers, cujo grande volume de experiência poderia atrair o novo proprietário da minoria Tom Brady, poderia ser um parceiro perfeito de curto prazo.

Contras: Mesmo que exigisse uma troca, os Raiders estão decentemente posicionados para abordar o Quartback no rascunho, possuindo a seleção geral número 6. E embora eles tenham dinheiro para gastar, a jovem ala fechou Brock Bowers em ofensiva. Este é o momento certo para entrar em um alfinete que envelhece?

Prós: Eles parecem preparados para deixar Sam Darnold tentar o mercado após o colapso do fim do ano rejuvenescido do marechal de campo, no entanto, eles também poderiam usar um braço testado por batalha quando o JJ McCarthy não comprado se recuperar de várias cirurgias de joelhos. Como Brett Favre antes dele, Rodgers poderia obter um espírito de transporte roxo, combinando com o elenco de apoio feito de Minnesota e enfrentando seus velhos amigos do Packers no processo.

Contras: Eles realmente gostam de McCarthy, e mesmo que não seja 100% para a semana 1, acrescentando que Rodgers giraria completamente o roteiro este ano; Seria menos uma apresentação lenta de um investimento próprio e mais por si só, eles mostram os Aaron Rodgers. Eles podem encontrar mais baratos e/ou equivalentes na agência gratuita.

Prós: Os gigantes de bronze precisam de competição no zagueiro, e Rodgers já sofreu o mercado de Nova York. Na verdade, eu poderia ficar fisicamente e conhecer o estádio, etc.

Contras: Giants não estão prontos para conter; Eles estiveram no modo de reconstrução perpétua. A defesa é de partir o coração, sim, mas o que eles realmente precisam é de uma infraestrutura de longo prazo na ofensiva, e é muito mais provável que passe pelo rascunho, onde eles podem tentar usar a seleção geral nº 3 em uma chamada de sinal .

Prós: Mike Tomlin comprou a idéia de fotografar com um veterano de envelhecimento, mas uma vez elite em 2024, e Rodgers literalmente superou os Steelers de Tomlin no maior palco anos atrás. Se Pittsburgh estiver feliz em flutuar pela imagem do curinga e, pelo menos, adicione algo às trincheiras e/ou ao corpo recente, então um casamento de curto prazo faz sentido, dando a Rodgers uma foto final com um prestigiado programa da NFL.

Contras: Não fazemos isso com Russell Wilson? Sim, eles são jogadores diferentes, mas os Steelers não são necessariamente um zagueiro; Suas filosofias da velha escola fazem parte do problema. Além disso, Rodgers finalmente olhou para a idade dele com os Jets. Em vez de recorrer a outro stoptap de Roethlisberger depois de Ben, Pittsburgh possivelmente seria melhor apostar em um jovem baixo e alto.

Prós: O técnico Brian Callahan tinha tendências imprudentes suficientes de Will Levis no final de 2024, para que Rodgers pudesse oferecer um braço mais comprovado para uma ofensiva que já apresenta veteranos como Tony Pollard e Calvin Ridley. A divisão aberta também pode oferecer um caminho instantâneo para a contenção de playoffs.

Contras: O Tennessee tem a equipe número 1 no draft, o que significa um marechal de campo mais jovem, pois a ala de Cam em Miami poderia cuidar do centro. O novo escritório principal, agora liderado pelo gerente geral Mike Borgonzi, eu realmente gostaria de apostar seus primeiros passos em um cara que se aproxima da aposentadoria?