Jets supostamente contrata Lions DC Aaron Glenn como novo treinador principal

Aaron Glenn passou quatro temporadas como coordenador defensivo do Detroit Lions. (Foto de Michael Reaves/Getty Images)

Aaron Glenn aparentemente passou um tempo com todos os times da NFL ao longo de sua carreira como jogador e treinador.

Mas uma passagem pelo Detroit Lions foi o que o levou a se tornar treinador principal da NFL.

Glenn, após uma carreira de sucesso como coordenador defensivo do Lions, será contratado pelo New York Jets. de acordo com Adam Schefter da ESPN.

Durante décadas, os Leões foram praticamente um beco sem saída. Isso mostra à organização que o gerente geral Brad Holmes e o técnico Dan Campbell construíram que os Leões são agora uma das franquias modelo da NFL. Esse é um grande motivo pelo qual Glenn e o coordenador ofensivo Ben Johnson foram dois dos nomes mais procurados para vagas de treinador principal nesta entressafra. De repente, todos querem replicar o que os Leões estão construindo, depois de gerações de Detroit ser motivo de chacota.

Johnson foi contratado esta semana como o novo técnico do Chicago Bears. Outro membro da equipe de Campbell em Detroit, o técnico de linha defensiva Terrell Williams, se juntará ao New England Patriots como seu novo coordenador defensivo. E agora, aparentemente, Glenn está indo para Nova York.

Glenn teve sua primeira oportunidade de ser técnico da NFL devido ao seu trabalho em reverter a defesa do Lions e superar múltiplas lesões na segunda metade da temporada de 2024. Ele tinha o respeito de seus jogadores, o que ajudou a se tornar um nome popular. Durante a temporada de 2023, uma pesquisa da NFLPA com jogadores classificou Glenn como o melhor coordenador defensivo da liga.

Quando a entressafra começou, Glenn estava na lista de quase todos os times que precisavam de um novo técnico.

“Ele é o melhor treinador que você encontrará”, disse Campbell. através da Detroit Free Press. “Ele é um ser humano ainda melhor. Se ninguém o quiser, vou contratá-lo novamente, isso posso afirmar desde já. Mas a ideia de passar por mais um ciclo e não ser treinador de alguém é ridícula.”

Glenn foi escolhido no primeiro turno dos Jets em 1994 e teve uma carreira de 15 anos como cornerback na NFL em cinco times diferentes. O primeiro trabalho de Glenn depois de terminar de jogar foi como gerente geral do Houston Stallions da Texas Lone Star Football League. Esse é um começo humilde para um futuro treinador da NFL. A partir daí, Glenn passou uma temporada como olheiro do Jets antes de se tornar assistente técnico do Cleveland Browns, do New Orleans Saints e depois coordenador defensivo do Lions.

Demorou algumas décadas como jogador e treinador para Glenn, 52, finalmente ter a chance de treinar um time da NFL. Mas havia um bom motivo para ele ser um dos nomes mais populares neste ciclo de coaching.