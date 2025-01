Jets ‘Woody Johnson: “Devo essere un proprietario migliore”

Florham Park, proprietario di New York Woody Johnson, fortemente criticato per il suo ruolo nella delusione per 5-12 la scorsa stagione, promette di migliorare nel 2025.

“Devo assolutamente guardarmi allo specchio e devo essere un proprietario migliore”, ha detto Johnson lunedì dopo aver introdotto il nuovo allenatore Aaron Glenn e il CEO Darren Mougey. “E sto cercando di essere migliore.”

Johnson, 77 anni, è stato più coinvolto nella scorsa stagione del solito. Per la prima volta in 25 anni di proprietà, ha licenziato il suo allenatore durante la stagione e ha rilasciato Robert Saleh alla sesta settimana di tre o più periodi. Sei settimane dopo ha sparato a Joe Douglas.

Saleh si è trasferito perché Jets è andato 3-9 sotto l’allenatore provvisorio Jeff Ulbrich.

Johnson, che l’ha frustrato perdendolo, che lo ha definito la migliore lista che abbia mai avuto, ha avuto un ruolo in alcune decisioni del personale. Ciò ha creato frustrazione per il personale del front office e del coaching, hanno detto le fonti.

Alla domanda se ha intenzione di essere più pratico nel 2025, ha menzionato Johnson Atletica che afferma la disfunzione all’interno dell’organizzazione.

“Non credi a queste notizie, giusto?”

“È stata molta esagerazione ed esagerazione, è stato davvero”, ha aggiunto. “Devi davvero prendere tutti quelli con un granello di sale perché non sai quanto – nessuno sa come sono stato coinvolto.

“Sì, voglio che Aaron Glenn addestri la squadra. Voglio che il CEO gestisca risorse e giocatori e prenderò la posizione del proprietario.

I Jets hanno eseguito i playoff nei primi sei delle prime 11 stagioni di Johnson come proprietario, ma attualmente sono serrati nella siccità di 14 anni, e caduta negli sport nordamericani.

Quando gli è stato chiesto come potesse migliorare come proprietario, Johnson ha fatto riferimento ad assumere Glenn e Mouge – “Due leader di questa squadra”, li ha chiamati.

“Fa parte di esso”, ha detto. “L’altro è solo da avere – devo avere pazienza o altro. Devo averli sviluppati in queste posizioni, cosa che penso così. Penso che sarà veloce, ma penso che si stia evolvendo. “