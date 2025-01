Jey Uso derrota Drew McIntyre

Drew McIntyre e Jey Uso se enfrentaram

A era Netflix do WWE RAW apresentou uma partida eletrizante entre “Main Event” Jey Uso e Drew McIntyre. Com apostas altas e imensa energia, o confronto manteve a torcida na ponta dos assentos do início ao fim.

Antes do início oficial da luta, Jey Uso fez uma grande entrada ao lado do rapper Travis Scott, que usava o clássico cinturão do Hardcore Championship. A multidão explodiu em aplausos quando Uso se juntou à dupla de comentaristas Pat McAfee e Michael Cole em uma animada demonstração de energia STILL. No entanto, a chegada de McIntyre interrompeu a diversão quando Uso lançou um ataque surpresa suicida antes mesmo do sinal tocar.

Assim que a partida começou oficialmente, Drew McIntyre imediatamente mirou para um Claymore Kick, mas a agilidade de Uso permitiu que ele se esquivasse e ganhasse vantagem inicial com um enzuigiri. O poder bruto de McIntyre logo entrou em ação quando ele contra-atacou com golpes e suplexes devastadores. O guerreiro escocês até zombou da dança YEET, característica de Uso, adicionando uma camada extra de animosidade.

O ímpeto mudou quando Uso surpreendeu McIntyre com uma powerbomb. A partir daí, tornou-se uma batalha acelerada de contra-ataques e quase quedas. Uso acertou seu ataque de quadril característico e um crossbody por cima da corda para uma contagem de dois. McIntyre respondeu com um estrondoso spinbuster e uma powerbomb, mas Jey se recusou a ficar no chão.

Jey Uso derrota Drew

Nos momentos finais, os dois homens trocaram seus movimentos mais devastadores. McIntyre acertou um Future Shock DDT e preparou um Claymore Kick, mas Uso respondeu com um Spear que chegou agonizantemente perto de garantir a vitória. Uso desencadeou uma série de superchutes, mas a resistência de McIntyre brilhou quando ele acertou seu chute Claymore patenteado. Porém, para surpresa da torcida, Jey chutou os dois.

Enquanto McIntyre buscava outro Claymore para encerrar a partida, Jey usou sua astúcia para derrotar o Scottish Warrior e alcançar a vitória, provocando uma reviravolta surpreendente.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.