Jey Uso, indo para Gunther na Wrestlemia 41

Durante a estréia de segunda -feira à noite, 10 de fevereiro de 2025, o vencedor do Royal Rumble Jey Uso revelou seu oponente no Wrestlemia 41. Jey Uso chocou o mundo da WWE quando ele derrotou John Price como o último homem no Royal Rumble 2025 a proteger seu Local para Wrestleń 41. Depois de escolher Jey Cody Rhodes e Gunther, Jey decidiu que enfrentaria Gunther pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados ​​Mundial em 19 e 20 de abril no WrestleMania 41.

O Royal Rumble 2025 foi um grande sucesso e preparou com sucesso um palco para o Wrestlemia 41 deste ano. Desde a surpresa de várias mega estrelas até confrontos inesperados e a vitória Jey USO, Rumble 2025 foi o único evento.

Jey Uso lutou recentemente com Gunther pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados ​​na noite principal de sábado. Na segunda -feira à noite, 10 de fevereiro de 2025, o general Ring atacou Jey Uso, deixando -o profundamente ferido. Quando as autoridades conseguiram controlar Gunther, e quando ele deixou Jey, ele disse: “Talvez eu não deva dizer isso. Talvez eu não deva dizer isso. Eu e você em Wrestlemia, “confirmando Gunther como seu oponente WrestleMania 41.

Recentemente, Jey não tinha certeza se seu oponente e fãs especulariam que ele escolheria Cody Rhodes pelo cinturão do Campeonato da WWE, mas como resultado do ataque de Gunther, Jey decidiu se vingar dando seu cinturão.

A decisão da USO também fornece o vencedor da partida de eliminação masculina em 1º de março, enfrentará Rhodes na WrestleMania 41.

Em geral, nos últimos 25 anos, 13 vencedores do Royal Rumble foram bem -sucedidos em vencer o cinto selecionado, 9 ficaram curtos e dois não foram diretamente um desafio na WrestleMania.

Jey Uso venceu o campeonato de tag team, o Intercontinental Championship e apareceu na cúpula Royal Rumble 2025, mas ele pode ter sucesso em sua carreira, vencendo o WWE Championship no Wrestlemia 41.