Jey Uso toma suas decisões; faz uma previsão importante para 2025

WWE e Família Anoa’i são sinônimos. Membros da renomada tribo governaram o mundo do wrestling profissional ao longo da história, de The Wild Samoans a The Rock e, mais recentemente, The Bloodline. Jey Uso expressou recentemente seu desejo de ir além da família ao lançar um grande campeonato da WWE este ano.

Main Event Jey terminou com Roman Reigns e Jimmy Uso em meados de 2023 e acabou no RAW para uma corrida solo. Embora The OG Bloodline tenha se reconciliado, Jey ainda está comprometido em ganhar o ouro de simples na World Wrestling Entertainment.

Ele acabou de ganhar seu primeiro campeonato de simples, tendo conquistado o Campeonato Intercontinental por 27 dias no ano passado. O jogador de 39 anos enfrentará Gunther pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados ​​no Main Event de sábado à noite, em 25 de janeiro.

Jey Uso espera ganhar uma vaga no evento principal da WrestleMania 41 ao derrotar The Ring General no SNME. Jey, nove vezes campeão de tag team com seu irmão Jimmy como The Usos, conversou recentemente com a Netflix e descreveu brevemente seu pedigree enquanto expressava seu desejo de deixar sua marca.

“Sou um lutador de segunda geração. Eu sou filho de Rikishi. Venho de uma longa linhagem de lutadores talentosos. The Rock, Umaga, Os Samoanos Selvagens, Yokozuna. Nós estivemos no jogo. Na minha opinião, a minha família ajudou a construir a WWE até ao que é hoje. “Estou apenas tentando deixar minha marca na areia”, disse Jey Uso.

Uso passou a descrever o quão surpreso ficou com sua conquista em 2024. O membro da família Anoa’i expressou então seu desejo de se tornar Campeão Mundial este ano.

“2024 (foi) um ano fantástico para mim. Nunca pensei que alcançaria alturas como no ano passado. (Mas agora) vou atrás do Mundial. Eu vejo isso na minha visão. Posso ser um campeão da WWE. Vamos mostrar isso em 2025”, disse Jey Uso (H/T Netflix).

A WWE confirmou que o Campeonato Intercontinental será defendido ainda este mês no SNME. A partida do campeonato colocará Bron Breakker contra Sheamus.

A World Wrestling Entertainment também está a poucas semanas de sediar seu 38º Royal Rumble anual. O PLE será transmitido ao vivo do Lucas Oil Stadium no sábado, 1º de fevereiro.

Jey Uso confirmou que competirá em sua terceira partida Royal Rumble de 30 homens no próximo mês. Ele está confirmado para competir no Royal Rumble masculino com seu primo Roman Reigns, CM Punk, John Cena, Seth Rollins, Drew McIntyre e LA Knight.

No momento em que este livro foi escrito, a WWE anunciou apenas uma Superstar feminina para a luta Royal Rumble de 30 mulheres. Nia Jax afirmou no RAW desta semana que competirá no Women’s Royal Rumble na esperança de se qualificar para a WrestleMania 41.

