Até onde você pode viajar sem amor? Se acredita-se que os relatórios sejam reais, o ator de futebol colombiano Jhon Duran viaja mais de 950 km por dia para alcançar seu novo treinamento al-Nassr da Saudi Pro League. O motivo: a ex -estrela do Aston Villa está confusa com a lei da Arábia Saudita para um casal que vive e não sabe se ele será capaz de morar com sua namorada. De acordo com alguns Relatórios Na agência européia, Duran – que terminou 64 milhões de GBP de transferência de Aston Villa para Al -Nassr na semana passada – terá sua sede no Bahrein. De Bahrein a Riyjad – onde Al Nassr deve alcançar – um voo de uma via leva cerca de 80 minutos.

A empresa Cristiano Ronaldo terá em al-Nassr. Alguns relatórios alegaram que os proprietários costumam pedir evidências de casamento antes de alugar imóveis. No entanto, algumas mídias disseram que exceções podem ser criadas para ocasiões especiais. Até Ronaldo foi autorizado a morar com sua namorada Georgina Rodriguez. No entanto, Steven Gerrard e Jordan Henderson sentaram -se no Bahrein durante sua estadia na Liga Pro Saudita.

Duran não foi capaz de invadir a equipe do Villa regularmente, apesar da série de impressionantes performances de reposição.

O vencedor do Villa, de 21 anos, atirou na inesquecível vitória da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique no início desta temporada.

“O Aston Villa pode confirmar que Jhon Duran ingressou na Al-Nassr por uma taxa não revelada”, disse o clube da Premier League em comunicado.

“O atacante se muda para a Arábia Saudita, marcando 12 gols para Villa neste período, incluindo o vencedor contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

“Todos no Aston Villa gostariam de desejar a Jhon tudo de bom na próxima etapa de sua carreira profissional”.

Esta é a segunda maior taxa de Villa para 100 milhões de GBP Manchester City pagou por Jacek Grealish.

Duran ingressou na Villa da Chicago Fire por 18 milhões de GBP em janeiro de 2023, marcando 20 gols em 78 apresentações, mas fazendo apenas sete partidas na liga.

A saída de Duran significa que a vila é quase certamente interrompida pelo atacante da Inglaterra, Ollie Watkins, que foi objeto de 60 milhões de GBP do Arsenal.

O chefe de Villa Unai Emery disse na sexta -feira que Watkins disse que queria ficar no clube.

Com entradas AFP