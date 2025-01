Jimmy Butler anuncia que está ‘de volta’, mas o atrito térmico persiste após a suspensão

Jimmy Butler está de volta. Oficialmente. Sua suspensão de sete jogos acabou e ele não apareceu no relatório de lesões antes do jogo de sexta-feira entre o Miami Heat e o Denver Nuggets. Menos de duas horas antes do início do jogo e pouco depois Chris Haynes relatou que Espera-se que Butler seja titular, o agente de Butler, Bernie Lee, pegou uma página do livro de Michael Jordan:

Ramona Shelburne da ESPN relatou anteriormente que o Heat esperava que ele jogasse. A ESPN também informou que há um “medo palpável sobre o que ele poderia fazer e o ambiente que o caos atual poderia criar”. Mordomo supostamente reiterou a sua exigência comercial em uma reunião com o presidente da equipe, Pat Riley, na semana passada, e fontes próximas a ele disseram à ESPN que ele estava furioso com a duração de sua suspensão. (Sim a reclamação da NBPA Se não tiver sucesso, ele perderá mais de US$ 2,3 milhões em salário.)

Não é só que Butler não quer mais fazer parte do time. Acontece que, pelo menos segundo fontes próximas ao time, eles também não o querem mais perto.

“Não o queremos de volta”, disse uma fonte à ESPN.

“Não sei como ele pode voltar para este vestiário”, acrescentou outra fonte.

Pat Riley faria bem em seguir seu próprio conselho com a saga de Jimmy Butler do Heat não resolvida quando a suspensão termina Bill Reiter

A ESPN informou que a organização viu a recente atividade de Butler nas redes sociais “como uma afronta” e que jogadores, treinadores e funcionários ficaram “cansados” de Butler. Enquanto isso, Butler está cansado de ver Tyler Herro e Bam Adebayo assumirem responsabilidades mais ofensivas, que ele acredita ter sido às suas custas. Em 2 de janeiro após o último jogo de Butler ele disse aos repórteres que ele queria “recuperar a alegria de jogar basquete”, que isso “provavelmente não poderia” acontecer em Miami e que seu papel era simplesmente jogar na defesa.

“Se eles estão fazendo essa transição para Bam e Tyler, Jimmy diz: ‘Ok, faça sua transição’”, disse uma fonte próxima a Butler à ESPN. “Se ele for a segunda ou terceira roda, será em Phoenix para Kevin Durant e Devin Booker.”

O Phoenix Suns adoraria negociar por Butler, mas não há como adquiri-lo sem negociar Bradley Beal, que tem uma cláusula de proibição de negociação e um contrato que lhe pagará US$ 57,1 milhões em 2026-27. Em teoria, eles poderiam trocar sua escolha de primeira rodada de 2031 para o Heat em um acordo com Butler, mas teriam que encontrar um terceiro time para aceitar o enorme contrato de Beal, e Beal teria que aprovar a troca. Isto é improvável e Não é como se Miami tivesse muitas ofertas atraentes em cima da mesa.qualquer.

Este confronto chega em um momento inconveniente: as negociações, especialmente aquelas que envolvem grandes salários (Butler está avaliado em US$ 48,8 milhões nesta temporada, com uma opção de jogador de US$ 52,4 milhões para 2025-26) são difíceis de realizar devido às restrições do novo. acordo coletivo de trabalho, e as equipes não podem simplesmente cortar craques devido a Política de Participação de Jogadores (PPP).

No entanto, pode haver alguma margem de manobra nesta última parte: o PPP estipula que o escritório da liga pode abrir exceções para “circunstâncias raras e incomuns”. Se Butler não fizer mais nada para justificar a suspensão, a equipe não conseguir encontrar uma troca adequada e ambos os lados simplesmente quiserem seguir em frente, pode-se argumentar que as circunstâncias são raras e incomuns.