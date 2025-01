Jimmy Butler degli Heat prende il via, dice i piani futuri: “Sono tornato”

MIAMI – Dopo aver scontato una squalifica di sette partite, la stella degli Heat Jimmy Butler è tornata titolare per la gara d’esordio casalinga di venerdì sera contro i Denver Nuggets.

L’allenatore Erik Spoelstra ha annunciato il ritorno di Butler durante la sua conferenza stampa pre-partita, dicendo che la formazione di Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Haywood Highsmith e Duncan Robinson “ci dà le migliori possibilità” stasera.

Venerdì scorso, Butler ha incanalato la famosa dichiarazione di Michael Jordan prima del suo ritorno in NBA nel 1995, twittando tramite il suo agente Bernie Lee, “Sono tornato”. Butler ha anche pubblicato diverse foto sul suo Instagram in cui indossa la Jordan’s No. 45, che la leggenda dei Bulls indossò al suo ritorno a corte.

Butler, che è stato sospeso per condotta dannosa per la squadra, è apparso alla procedura pre-partita degli Heat nel tardo pomeriggio di venerdì al Kaseya Center, hanno detto fonti ESPN.

Venerdì, nel suo incontro pre-partita con i giornalisti, Spoelstra ha aperto con una dichiarazione di più di un minuto in cui spiegava lo stato della situazione di Butler, ponendo ripetutamente solo domande relative al basket.

“Lavoriamo in un contesto di complessità”, ha affermato Spoelstra. “Ci troviamo in una situazione insolita adesso, ma la realtà è che è tutto complesso e abbiamo intenzione di operare all’interno di quella complessità. Il mio lavoro è preparare questa squadra e prepararla a giocare ad alto livello, ed è quello che voglio” Lo sto facendo. I metodi per farlo non sono proprio affari vostri. Cercate tutti il ​​dramma.

“E per quanto riguarda domande stupide come: qual è la temperatura nella stanza?” o “Come si sentono tutti?” sembra così drammatico, siamo professionisti, stiamo bene, siamo pronti per la partita di oggi, e questa è l’unica cosa che non vediamo l’ora di fare quando torneremo in viaggio per un po’ e saremo al completo, quindi non vediamo l’ora di darci una soffiata”.

Quando gli è stato chiesto se credeva che questa squadra potesse ancora lavorare affrontando queste complessità, Spoelstra ha detto: “Sì, certo. Se non ci credessi, non sarei qui adesso o nella posizione in cui mi trovo. “

L’ultima volta che Miami ha schierato questa formazione, nella sconfitta per 128-115 contro gli Indiana Pacers il 2 gennaio, Butler ha giocato 27 minuti, ha segnato nove punti e quattro assist prima di dire dopo la partita che voleva “riacquistare la gioia” e che non credeva che si potesse fare a Miami.

Fonti hanno detto a ESPN che gli Heat vorrebbero trovare un accordo che soddisfi i desideri di Butler di mandarlo altrove, ma per ora, un accordo che soddisfi ciò che Miami sta cercando: una combinazione di giocatori che possano aiutare gli Heat ora, un interbase mobile. -stipendi, giovani giocatori e bozza di capitale – non si sono concretizzati.