Jimmy Butler ha una registrazione onesta su Daymond Green

C’erano molte ragioni per apprezzare l’arrivo di Jimmy Butler con i Golden State Warriors.

C’erano anche più che sufficienti motivi per preoccuparsi.

PRONEZIONE DAGGI E ATTUALI A parte, il temperamento di Butler è sempre stato un po ‘una bandiera rossa.

Aggiungi un altro giocatore fugace come Daymond Green nella miscela e può essere una ricetta per il disastro.

Tuttavia, sembra che le cose stiano andando bene nella baia.

Poco dopo il debutto con la sua nuova squadra, Butler ha ammesso di essere stato “grato” per Green, che è stato molto favorevole durante questo periodo.

Green è stato anche il suo quarterback e gli ha detto dove andare sul campo mentre si abitua al suo nuovo sistema.

“Diavolo, non conosco troppi pezzi in questo momento, quindi mi dice sicuramente dove andare sul pavimento. E sono grato, mi ha mostrato tanta grazia nel capire che sono nuovo qui, anche se sono stato in campionato per così tanto tempo. Mi mostra la strada e sono molto grato per Daymond “, ha detto.