Jimmy Butler: le più grandi domande per i guerrieri, il calore, il sole

Dopo un mese fa e indietro con Miami Heat, Jimmy Butler è stato finalmente scambiato con una nuova squadra mercoledì sera. Butler si è unito a Stephen Curry e Golden State Warriors e ha immediatamente firmato un’espansione di due anni di $ 121 milioni, fonti hanno riferito che Shams Charania ESPN.

Il negozio Multiteam comprende Andrew Wiggins, PJ Tucker, Kyle Anderson e il primo turno protetto che va a Miami e Dennis Schroder si sta dirigendo da Warriors allo Utah. Il Heat sperava di spostare Anderson a Toronto prima che questo accordo fallisse e lavora attivamente su una risoluzione. Include anche pistoni, con Lindy Waters III e Josh Richardson a Detroit diretti a Detroit, hanno detto le fonti.

Il caldo dal 3 gennaio ha sospeso il maggiordomo tre volte, l’ultima sospensione è iniziata il 27 gennaio. Non suona dal 21 gennaio.

Butler guida immediatamente i guerrieri – no. E cosa significa per l’ex squadra di Butler in Oriente? I nostri iniziati NBA rispondono alle più grandi domande dopo l’ultimo blockbuster NBA.

Questo negozio è _____?

Tim MacMahon: Medio finale di miserabile saga a Miami. Il caldo ha raggiunto il suo obiettivo principale che non ci sarebbe uno stipendio che si estendesse fino all’estate del 2026, quando sarebbe caldo in grado di convincere un’altra stella a portare il suo talento a South Beach. È un’oscillazione disperata dei guerrieri che abbinano un’altra stella a Stephen Curry, ma la disperazione non è evidente nei costi.

Baxter Holmes: Certamente qualcosa! E i guerrieri dovevano fare qualcosa di schizzi per aiutare a massimizzare la finestra di Curry. I Warriors non hanno rinunciato a tonnellate, tutte considerate, ma la vestibilità di Butler sarà interessante. La cultura dei guerrieri inizia Curry e Draymond Green offre un vantaggio per questa squadra. Butler è abituato ad essere al centro di ogni squadra in cui si trovava. Tuttavia, questo passaggio offre ai guerrieri una possibilità in Occidente.

Chris Herring: Solo un negozio. Ottenere Butler da Miami era qualcosa che voleva fare disperatamente, dato quanta distrazione è successo. Miami ne ha avuto abbastanza in cambio di essere competitivo e Golden State ha avuto un nome consolidato che voleva sbagliato. Ma il fatto che queste squadre volessero fare qualcosa non significa che cambierà la loro visione generale.

Jamal Collier: Un po ‘insipido. Dopo lo scioccante e il cambio di campionato Luka Doncic per Anthony Davis Shop è questo, che sapevamo sarebbe arrivato in qualche forma prima della scadenza, bene. In forma Golden State accanto a Curry sembra essere un luogo di atterraggio molto migliore per Butler, che ottiene un’estensione e esce da Miami prima di Bradley Beal a Phoenix. Tuttavia, questo negozio sembra avere alcune principali conseguenze al culmine della Western Conference.

Butler, Curry e Green Do Warriors in questa stagione?

Minatore: Che aspetto ha Jimmy accanto a Curry? Se Butler è motivato a sbagliare Miami, è almeno più interessante della situazione in cui lo stato d’oro era precedente, specialmente con il picco della conferenza piena di giovani squadre. Tuttavia, il cambio di elenco in modo così drammatico in fuga sarà difficile da estrarre, quindi è difficile chiamare immediatamente lo stato d’oro dal richiedente.

MacMahon: Questo accordo da Golden State migliora? SÌ. Abbastanza buono da combattere in una conferenza occidentale carica? Probabilmente no. È probabile che Warriors eseguirà ancora playoff tramite riproduzione, rispetto al periodo di adattamento dell’attuazione di un accessorio così principale. E ci saranno alcuni problemi con lacune con Butler e Draymond Green – due giocatori possono facilmente sparare a 3 s contro – come ruote chiave per Golden State.

Holmes: Butler migliora i guerrieri, ma essere un candidato significa essere lì con simile a Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Denver Nugget – e la lista continua. In questo momento i guerrieri in Occidente sono 10. Hanno ancora molta strada da fare e non lo vedo come un negozio di trasformazione che improvvisamente li ritarda in cima alla classifica. Potrebbe essere diverso se avessero ottenuto Butler cinque anni fa, ma ora ha 35 anni con un sacco di chilometraggio e lunga storia di lesioni.

Aringa: C’è ancora un divario significativo tra il tuono e tutti gli altri a ovest. Al secondo livello non avrei nemmeno guerrieri. Ma se Butler ha l’approccio giusto – apparentemente più probabile di estendere il contratto, questo passaggio starà per migliorare lo stato d’oro, anche se non è sufficiente spingere Daby nel richiedente entro la fine della stagione regolare.

Stephen Curry e Warriors erano al decimo posto in Occidente al momento del Jimmy Butler. L’accordo è stato inviato da Andrew Wiggins, Kyle Anderson, PJ Tucker e il primo round per il caldo. Noah Graham/Nbae tramite Getty Images

Realtà o finzione: Golden State sarà l’ultima tappa dell’NBA Jimmy Butler?

Holmes: Se utilizziamo la storia come nostra guida, allora è sicuro dire che non sarà l’ultima fermata di Butler. Per qualche ragione, per qualche motivo, la sua locazione a Chicago, Minnesota, Filadelfia e Miami è finita in un modo spesso volatile. C’è una formula innegabile ed è difficile immaginare che si romperà presto.

MacMahon: Se questo termine commerciale ci ha insegnato qualcosa, non assume nulla. Solo che la fine non sarà bella con Butler, sia la sua ultima fermata. Ha Sicuro era un argomento coerente.

Minatore: Fiction, perché non scommetto in questo momento.

Aringa: Fiction. Se questo esperimento non nuota, i guerrieri probabilmente si troveranno in una posizione in cui vogliono girare il curry con una stella diversa da quella che è troppo tardi. Ciò potrebbe richiedere loro di vedere cosa possono ottenere per Butler, se e quando scoprono che non è quello giusto. (Inoltre, come hanno detto tutti, quando il mandato di Butler è mai finito in un modo carino?)

Cos’è il soffitto di Miami in questa stagione dopo il negozio?

Aringa: Abbiamo visto il calore per entrare nel secondo round come un uomo luminoso prima, e potrebbe succedere di nuovo. L’allenatore Erik Spoelstra si è rivelato un allenatore fantastico e l’organizzazione sarà sempre nota per la sua ghiaia e la volontà di trasformare qualsiasi partita in una rissa. Ma la procedura per il primo round di gioco -off sembrerebbe più improbabile questa volta.

Minatore: Heat ha la possibilità di stare fuori dal torneo di gioco e raggiungere i migliori sei est, il che sarebbe un bel successo dopo che questa saga in corso ha minacciato di far deragliare la loro stagione. Tuttavia, è difficile vedere la partita del primo round che sarebbe favorevole al calore per emettere rumore nei playoff.

MacMahon: Devi dare al calore la possibilità di uscire dal primo round, rispetto al record di Spoelstra. Ma Miami sembra il primo round. È difficile immaginare che il calore di battito di Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, New York Knicks o Milwaukee Bucks in una serie se alcune delle stelle degli avversari sono sane.

Holmes: Sono sicuro che a Miami, Miami ora proverà sollievo quando termina la saga del maggiordomo, ma è difficile vedere il caldo in postseason, anche alla migliore conferenza orientale. Nella migliore delle ipotesi, non li vedo chiamare Boston, New York o Cleveland. Forse potrebbero fare un po ‘di rumore al primo turno ed espandere la serie o due serie e spazzare, ma non sono sicuro di cosa possano andare oltre.

Cosa dovrebbe fare il sole per girare dopo la perdita a Butler?

Aringa: Non sembra essere il governatore di Suns Mat Ishbia’s MO, ma rimanere aperto all’idea dell’azione di Kevin Durant, sembrerebbe saggio. L’organizzazione con questo gruppo non va da nessuna parte, quindi duplicherebbe meno senso che cercare di costruire per il futuro intorno a Devin Booker.

MacMahon: Fai un respiro profondo e massaggia l’ego delle stelle appese al mercato commerciale. “Ci sono cose folli che possono accadere”, ha detto i pochi minuti dell’allenatore di Suns Mike Budenholzer prima che i messaggi sul negozio Butler si rompono. “La conversazione accadrà e poi ci alleneremo. Tutti quei ragazzi (al sole), li adoro. Quindi penso che le vibrazioni andranno bene se sono qui.”

Holmes: Non fare niente. Dal primo giorno, Ishbia ha dimostrato di amare grandi oscillazioni, indipendentemente dai costi, e ha ricevuto critiche alla minaccia al futuro del sole per farlo. In questo momento è la pazienza dell’orologio. Prendi e chiama, ma se non c’è nulla, il sole potrebbe non costringerlo. Hanno molti talenti nella lista.

Minatore: Certo, probabilmente dovrebbero respirare e continuare, ma dopo aver ottenuto gli ultimi playoff e probabilmente non vanno da nessuna parte, si stanno dirigendo verso il torneo e probabilmente non vanno da nessuna parte. Sono stato incuriosito dal negozio Durantian e non credo che dovrebbero chiudere queste porte così rapidamente.