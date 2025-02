Jimmy Butler marca 25 pontos na estréia do Warriors, ajuda a liderar a vitória de 24 pontos sobre o Bulls

Jimmy Butler teve um bom começo com os Warriors. (Foto de Michael Reaves/Getty Images)

Se a estréia de Jimmy Butler com o Golden State Warriors é um sinal do que está por vir, essa equipe pode ser bastante divertida novamente.

A ex -estrela do Miami Heat registrou 25 pontos em 7 de 12 chutes, quatro assistências e dois rebotes em seu primeiro jogo desde que se juntou ao Warriors no prazo final da troca. Esse desempenho foi uma parte importante de um retorno de 24 pontos para o Golden State, que derrotou o Chicago Bulls 132-111 no sábado.

Enquanto Butler brincou durante sua introdução de que seu plano era “passar a bola para Steph e sair do caminho”, ele ofereceu muito mais do que o próximo a Stephen Curry.

Este artigo será atualizado com mais informações.