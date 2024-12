Jimmy Butler pergunta se ele quer ficar com o Heat: ‘Essa é uma boa pergunta.’ Quem sabe? Não’

Jimmy Butler voltou a treinar com o Miami Heat na terça-feira, depois de perder os últimos cinco jogos do time. Sua presença também foi a primeira vez que os repórteres puderam falar com ele após uma reportagem da ESPN no dia de Natal de que ele prefere ser negociado antes do prazo final de negociações da NBA, em fevereiro.

Após o treino, Butler não confirmou nem negou que deseja deixar o Heat 16-14 após seis temporadas em Miami.

“Isso importa? Isso importa?” Butler respondeu quando questionado se ele prefere ser negociado. “Honestamente, não me importo se for negociado, para onde devo ir, quem diz o quê… Isso está tudo fora do meu controle de qualquer maneira. . .”

O presidente do Heat, Pat Riley, emitiu um comunicado um dia após a reportagem da ESPN negar enfaticamente que a equipe trocaria Butler, de 35 anos.

Butler foi questionado se ele ficaria feliz em permanecer no Heat pelo resto da temporada.

“Não sei”, disse Butler. “Veremos. Só o tempo dirá. Não posso dizer o que vai acontecer amanhã. Agradeço a declaração. Mas no final das contas, isso é um negócio. Não terei nenhum ressentimento de qualquer maneira .”

Seria melhor para Butler e o Heat se ele ficasse ou mudasse antes do prazo final de negociação de 6 de fevereiro?

“Não sei. Não sei. Isso depende de Pat (Riley)”, disse Butler. “Ele fará o que for melhor para a organização, como deveria ser. E contanto que esteja feliz. E agora estou feliz. Estou em um bom espaço. Tenho meus filhos aqui. Estou saudável. Eu ‘ estou sorrindo. Eu prometo que estou feliz.”

Em meio a discussões sobre seu futuro, Butler disse que está pronto para retornar à escalação para o jogo de quarta-feira contra o New Orleans Pelicans.

O futuro de Butler em Miami será tema de discussão até que haja uma troca ou ele expresse seu desejo de permanecer na franquia. Quando questionado se ele quer ficar com o Heat, o seis vezes All-Star se mostrou tímido.

“Essa é uma boa pergunta. Quem sabe? Eu não”, disse Butler. “Neste momento, estou aqui e vou aproveitar ao máximo. Vou competir e vou vencer. É muita conversa, muito barulho, o que para mim está bom. Isso não me incomoda nem um pouco. Eu amo isso. Eu prospero com isso. Isso mantém todos vocês se perguntando, o mundo se perguntando. É bom que eles falem sobre isso. Melhor ainda ser desejado.”

Butler está em seu 14º ano na NBA. Ele está no Heat desde 2019. Miami está supostamente aberto a ouvir ofertas para Butler, que quer, acima de tudo, uma troca com um “concorrente ganha-agora”. As equipes que Butler está supostamente aberta incluem Phoenix Suns, Golden State Warriors, Dallas Mavericks e Houston Rockets.

Butler e o Heat não conseguiram chegar a um acordo sobre uma extensão de contrato neste verão, o que significa que ele só tem uma opção de jogador de US$ 52 milhões restantes em seu contrato com o Heat. De acordo com Shams Charania da ESPN, Butler não planeja exercer essa opção, o que significa que se tornará um agente livre em julho. Ele tem médias de 18,5 pontos, 5,8 rebotes e 4,9 assistências nesta temporada.