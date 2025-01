Jimmy Butler retorna ao time titular do Heat após suspensão de 7 jogos

Jimmy Butler retornará ao Miami Heat para o confronto de sexta à noite contra o Denver Nuggets após o fim de sua suspensão de sete jogos. Ele era esperado para ser titular do Heat Chris Haynes relatou. Erik Spoelstra, técnico do Miami Butler confirmado como titular durante sua sessão de mídia antes do jogo.

O agente de Butler, Bernie Lee, emitiu um comunicado anunciando o retorno de seu cliente, emulando Anúncio de duas palavras de Michael Jordan quando voltou à NBA em 1995: “Estou de volta.”

Butler continuou o tema e postou várias fotos suas nas redes sociais vestindo a camisa 45 do Chicago Bulls que Jordan usava quando voltou.

Ele jogou pela última vez com o Heat em 2 de janeiro, contra o Indiana Pacers, marcando nove pontos e quatro assistências em 27 minutos. Após o jogo, ele disse aos repórteres: “Quero recuperar a alegria”, e disse que isso provavelmente não aconteceria em Miami. A equipe suspendeu Butler no dia seguinte por “múltiplos casos de conduta prejudicial à equipe”.

Em 22 jogos nesta temporada, Butler teve média de 17,6 pontos, 5,5 rebotes e 4,7 assistências e acertou 38% em arremessos de três pontos.

As tensões entre Butler e o Heat tornaram-se públicas depois que Miami foi eliminado dos playoffs da NBA pelo Boston Celtics. Butler perdeu toda a série de cinco jogos devido a uma lesão no joelho sofrida durante uma derrota no play-in para o Philadelphia 76ers. Ele irritou o presidente do time, Pat Riley, ao dizer que o Miami teria derrotado o Celtics se ele pudesse jogar.

O verdadeiro problema de Butler com Miami é que ele quer uma prorrogação do contrato, buscando uma extensão máxima de dois anos e US$ 113 milhões. Porém, o Heat não tem interesse em prorrogar Butler, o que alimentou o descontentamento do veterano e sua preferência em ser negociado.