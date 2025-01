Jimmy Butler si fermò di nuovo dopo aver lasciato l’allenamento

Miami Heat ha sospeso Jimmy Butler senza pagare per un periodo indefinito dopo che la stella insoddisfatta è uscita dall’allenamento lunedì, ha annunciato il team.

È la terza volta che Butler è stato sospeso nelle ultime settimane con Heat e arriva quando si prevede che lunedì sera contro Orlando Magic sarebbe tornato dalla seconda sospensione. Heat ha detto che l’ultima sospensione impiegherà almeno cinque partite che la realizzeranno dalla NBA il 6 febbraio.

Il calore prevedeva di sostituire Butler nella linea di partenza, con Haywood Highsmith dalla partita di lunedì contro Orlando, ha detto fonti, ma ha risposto alla notizia uscendo dal mattino.

“La sospensione è dovuta alla formula continua di ignorare le regole della squadra, che coinvolge il comportamento di una squadra dannosa e trattenendo intenzionalmente i servizi”, ha affermato Miami in una nota. “Questo include la pratica di oggi.”

Butler ha perso nove delle 12 precedenti partite a Miami a causa delle precedenti sospensioni, il primo delle quali era per sette partite a causa di un comportamento che considerava il calore dannoso. Dopo che Butler è tornato a tre partite, Heat lo ha sospeso a due partite dopo aver perso la squadra di squadra a Milwaukee la scorsa settimana.

Il veterano ha chiesto uno scambio e il caldo ha dichiarato che stavano lavorando per trovare un accordo. Butler affronta una perdita di $ 532 737 per il gioco sotto le ultime sospensioni.

Senza Butler, il caldo nel quarto trimestre si è raccolto da un deficit di 14 punti e ha battuto Orlando 125-119 in due straordinari.

“Cosa significa questo in questo momento, abbiamo solo dimostrato che abbiamo un’enorme quantità di ghiaia”, ha detto Erik Spoelstra Coach. “Sai, az che acquisisci fiducia.”

Heat gioca un altro in casa mercoledì contro Cleveland. Quindi vanno in viaggio per quattro partite a San Antonio, Chicago, Philadelphia e Brooklyn-tu reti che giocano il 7 febbraio, un giorno dopo la scadenza.

“Mi dimostra che possiamo ancora vincere grazie a tutto il rumore e tutto il caos”, ha detto il Capitano Heat Bam Adebayo dopo la vittoria di lunedì. “Possiamo ancora connetterci ed essere una grande squadra.”

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.