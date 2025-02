Jimmy Butler Trade: Warriors Land Heat Star, Andrew Wiggins para Miami em outro sucesso de bilheteria da NBA, de acordo com relatos

O Miami Heat está trocando Jimmy Butler pelos Golden State Warriors, CBS Sports NBA Bill Reiter confirmou. O tratamento ocorre na véspera do 2025 NBA Trocar prazo e enviar Butler para a área da baía em troca de Andrew Wiggins, Kyle Anderson e uma primeira seleção de rodada protegida. Segundo relatos, jazz e pistões também fazem parte desse comércio de vários pedidos. Um importante detalhe comercial foi relatado minutos depois que as notícias foram interrompidas do acordo: Butler e os Warriors concordaram com uma extensão do contrato de dois anos e US $ 111 milhões, Relatórios da ESPN. O contrato se estende durante a temporada 2026-27.

Aqui está o acordo informado, embora ainda não tenha sido concluído.

Receber calor : Andrew Wiggins, Kyle Anderson, PJ Tucker, 2025 Primeira rodada

: Andrew Wiggins, Kyle Anderson, PJ Tucker, 2025 Primeira rodada Os guerreiros recebem : Jimmy Butler

: Jimmy Butler Jazz recebe : Dennis Schroder

: Dennis Schroder Os pistões recebem: Lindy Waters, Josh Richardson

Os Warriors esperam que o acordo dê a Stephen Curry e Draymond Green a estrela veterana que precisa competir seriamente por um quinto campeonato. O calor começa fresco após uma temporada tumultuada com seu ex -atacante.

Os primeiros rumores de que o calor estava interessado em se mudar para Butler chegaram à conferência de imprensa no final da temporada do presidente Pat Riley, na primavera passada, na qual ele indicou que a disponibilidade limitada de mordomo seria fatorada da vontade da equipe de Dê a ele um contrato de longo prazo de extensão. Miami finalmente não deu a Butler um novo acordo no verão passado, e os rumores se retiraram nesta temporada após um começo lento para o jogador e o time. Butler tem uma opção de jogador após a temporada e, portanto, pode se tornar um agente livre em junho e, com o calor em torno de 0,500, um movimento aparentemente se tornou mais provável todos os dias.

Quando os relatórios sugeriram que Butler preferiria uma troca em dezembro, havia negação por todos os lados. A agente de Butler, Bernie Lee, interpretou publicamente os relatórios de Shams Charania de ESPN, e Riley emitiu uma declaração dizendo que Butler ficaria. “Em geral, não comentamos rumores, mas toda essa especulação se tornou uma distração para a equipe e não é justo para jogadores e treinadores. Portanto, vamos deixar claro: não estamos trocando Jimmy Butler” escreveu.

No entanto, as coisas chegaram a um ponto crítico após uma vitória em 3 de janeiro sobre os New Orleans Pelicans, em que os funcionários da equipe Como relatado, implícito Isso não tentou mais. Um pedido comercial Como relatado, continuou Logo depois, e em 4 de janeiro, o calor suspenso Butler sete jogos por “várias instâncias de comportamento prejudiciais à equipe ao longo da temporada e particularmente nas últimas semanas”. Desde então, foi suspenso duas vezes mais, uma vez que um voo em equipe se perde, e depois depois de deixar um tiroteio. Sua última suspensão foi indefinida e Butler não joga desde 21 de janeiro.

Além do Suns, os Warriors estavam a equipe mais frequentemente ligada ao Butler no mercado comercial. Inicialmente, no entanto, os relatórios indicaram que as conversas haviam quebrado a hesitação de Butler em assinar uma extensão com os Warriors. No entanto, à medida que o prazo se aproximava e um tratamento para o Suns era impossível, Butler aparentemente aqueceu com a idéia de um comércio para o Golden State e a idéia de uma extensão.

Ironicamente, os sóis eram vitais para este acordo em ambos os lados da equação. Nesta semana, os Warriors tentaram mudar para Kevin Durant quando parecia que Butler não estaria disposto a assinar uma extensão com eles. As conversas pareciam estar ganhando impulso até que supostamente dura deixou claro que ele não estava interessado Em um retorno aos Warriors. Enquanto isso, Miami também investigou um acordo de Durant, mas ao fazer esse comércio, eles aparentemente apontaram que os Suns optaram por não tratá -lo. Isso significava que os Warriors precisavam de uma estrela e um mordomo, sem Durant disponível para servir como salário do Suns, precisavam de um novo lar. Isso ajudou a aceitar esse comércio na linha de gol.

Este é o terceiro sucesso do grande sucesso do prazo de 2025. Os Lakers adquiriram Luka Doncic e enviaram Anthony Davis ao Mavericks em um incrível acordo na noite de sábado. Os Spurs adquiriram o guarda estrela de’aaron Fox of the Kings na noite seguinte.

No início da temporada, várias partes interessadas em Golden State foram contra a troca de lucros e agora. Curry disse que os Warriors tinham a responsabilidade de não fazer um movimento “desesperado”, e Green disse que “as equipes ruins fazem isso”.

À medida que a temporada avançava, ficou mais claro que os Warriors precisavam de uma troca dessa magnitude. Enquanto começaram a temporada de 12 a 3, eles estão em declínio desde então. O desenvolvimento estagnado de seus jovens jogadores, a ausência de veteranos na última temporada e a aquisição ineficaz da Dennis Schroder (adquirida das redes em dezembro) deixaram claro que os guerreiros precisavam de uma injeção séria de talento se eles esperassem dar curry e verde a Outro tiro em um título. Agora, em Butler, eles alcançaram o veterano mais chocante que acrescentaram desde Durant em 2016.