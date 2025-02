Jimmy Crute pronto para ‘deixar tudo na linha’ contra Rodolfo Bellato no UFC 312 (exclusivo)

A estrela australiana está pronta para lutar contra Rodolfo Bellato

A estrela australiana e o peso semi -marcado do UFC, Jimmy Crute, estão ausentes do octógono desde a sua última luta no UFC 290 em julho de 2023. Durante os parênteses, Crute se concentrou em si e em seu poço, enquanto as curas de seus ferimentos

A estrela australiana agora está pronta para voltar e lutará pela primeira vez desde 2023. Crute enfrentará uma estrela em ascensão do Brasil, Rodolfo Bellato, as duas estrelas vão colidir na segunda luta da carta principal. Além de vários combatentes australianos, eles aparecem no cartão.

O UFC 312 está programado para 8 de fevereiro de 2025, na Qudos Bank Arena, em Sydney, Austrália. A revanche para o título do UFC de peso médio entre Dricus du Plessis e Sean Strickland é o evento principal do cartão.

Crute iniciou sua carreira no MMA em 2017 com a série hexadecimal e se tornou o ex -campeão semi -térmico de peso da Australian Hexagonal Fight Series. Vindo de uma família com um rico histórico de boxe de ambos os lados, Crute foi apresentado ao karatê aos quatro anos de idade aos oito anos de idade por seus pais.

Ele começou a treinar no jiu-jitsu brasileiro aos 11 anos e descobriu o MMA aos 12 anos. Aos 19 anos, ele fez sua estréia profissional na série de luta hexadecimal em Melbourne, garantindo uma primeira vitória por submissão. A viagem ao UFC de Crute começou quando ele recebeu um contrato do UFC após uma vitória dominante no concurso de Dana White.

Amor sem lesão e um novo amor pelo MMA, Crute agora está pronto para causar uma impressão em seu retorno. Antes de sua luta em 8 de fevereiro, Crute estava com Khel agora para uma entrevista exclusiva.

O que você tem feito desde a última vez que o vimos no UFC 290?

Jimmy se afastou do jogo de luta após sua última luta, onde sofreu derrota em uma revanche contra Alonzo Menifield. Durante seu tempo fora do jogo, Crute fez uma pausa na competição, voltou ao treinamento e finalmente decidiu voltar ao ringue para outra luta: “Eu tive um pouco de tempo livre, mas fiz de novo, apenas treinando muito e decidi tem outra luta “.

Qual foi a sua paixão pelo MMA novamente?

Tomando seu tempo livre fez maravilhas para o peso semi -marcado do UFC, já que ele levou um tempo livre para descansar e se recuperar dos ferimentos que se sentiu rejuvenescido. “Eu tive um pouco de tempo livre e me senti muito renovada, dei ao meu corpo algum tempo para me curar, tive alguns ferimentos e me senti muito bem retornando ao treinamento”.

A mudança de aviso curta dificulta sua preparação ou motiva a se adaptar rapidamente?

Crute não está preocupado com a mudança de aviso breve e se concentra em si mesmo, em vez de quem será seu oponente, ele também revelou que teve que mudar seu plano de jogo um pouco após a mudança do oponente. “Estou sempre me concentrando em mim mesmo, realmente não penso muito sobre o oponente. Quando a luta foi alterada, eu tive que ajustar um pouco o plano de jogo, mas, além disso, tenho me concentrado em mim mesmo.

Quanta paz mental afeta seu desempenho ou tudo parece o mesmo quando a porta do octógono fecha?

Crute reconheceu que, embora a luta seja intensa e desafiadora, ele está totalmente preparado para isso e, finalmente, o resultado está nas mãos de Deus. “Imagine que, quando a porta do octógono fechar, ainda estará muito selvagem lá, estou preparado para a guerra, estou preparado para uma luta muito difícil e o resto está na mão de Deus.”

Como você vê que a luta se desenvolve e a experiência desempenha um fator?

A estrela australiana acredita que sua experiência terá um fator na luta e também sugeriu que ela tem algumas novas técnicas para as quais seu oponente não viu nem se preparou. Crute planeja entrar e combater seu coração. “Sim, acho que minha experiência terá um fator importante na luta, sinto que coloquei algo embaixo da manga que Bellato não viu, ele não está pronto para isso”, ele também está pronto para isso “,”

Você está lentamente fazendo uma luta ao mesmo tempo, ou já tem um oponente em mente?

Crute revelou que não tem um oponente específico em mente e só quer se concentrar em superar a luta de retorno. No entanto, ele declarou que gostaria de permanecer ativo e competir várias vezes este ano. “Eu só quero tirar isso do caminho, mas gostaria de permanecer ativo este ano e lutar várias vezes”.

Quando perguntado se ele queria ligar para alguém, Crute disse risos que ele tem um ‘grande tanque brasileiro’ na frente dele agora “não! Eu tenho um ótimo tanque brasileiro na minha frente para cuidar.

Você pode falar sobre o link especial que você tem com seu técnico Sam Greco?

Crute treinou com o campeão da Copa do Mundo de Karatê de 1994, Sam Greco, desde seus primeiros dias e Greco esteve com ele durante seus dias na série de luta hexadecimal. Atualmente, Crute está treinando com o peso da Welter do UFC Jake Matthews e Greco e na equipe de elite australiana em Gladstone Park, Austrália

Enquanto conversava sobre Greco, Crute revelou que está com Greco há nove anos e aprendeu muito sobre ele não apenas na academia, mas também na vida. “Aprendi muito com ele, em termos de negócios, em termos de luta e somente na vida em geral”.

Jimmy também revelou que Greco estará em seu canto para sua luta contra Bellato: “Passamos muito juntos e é bom tê -lo no meu canto para esta luta”.

Uma grande luta em sua divisão no UFC 313 (Alex Pereira vs Magomed Ankalaev), como você vê a luta aparecendo?

Falando sobre o confronto do título de peso semi -casado do UFC entre o campeão Alex Pereira e Magomed Ankalaev, Jimmy disse que é uma luta muito fascinante e que ele verá a luta com a mente aberta. Ele também revelou que não fará nenhuma escolha para a luta. “É uma luta muito interessante, eu realmente espero vê -la, não vou fazer nenhuma escolha, porque só quero vê -la com a mente aberta”.

Crute também elogiou Pereira e Ankalaev, afirmando que “ambos são atletas incríveis” e também expressaram sua emoção pelo confronto.

Quando perguntado se Ankalev só vai encaixar um campeão de kickboxing como Pereira ou se ele acompanha um plano de jogo de luta livre, Crute respondeu que acredita que Ankalaev confiará em sua luta: “Eu acho que ele (Ankalaev) vai ao clinch!”

Podemos obter uma previsão para sua luta e uma mensagem para os fãs do UFC na Índia?

Jimmy disse que os fãs podem esperar que ele lute tão forte quanto “minha luta, você pode esperar que você lute o máximo que puder e deixar tudo na linha!”

Crute expressou seu apreço pelos fãs do UFC na Índia, reconhecendo o crescimento do MMA no país e esperamos ver futuros atletas que deixarão a Índia no UFC. “Os fãs do UFC na Índia, eles apreciam muito você, sim, acho que o esporte do MMA está crescendo muito na Índia, espero ver que tipo de atletas vêm pelo UFC da Índia”.

Look UFC 312 – Dricus du Plessis vs. Sean Strickland em 9 de fevereiro de 2025 às 8:30 IST IST LIVE na Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD (Hindi), Sony Sports Ten 4 SD & HD (Tamil e Telugu)

