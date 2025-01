Jimmy Johnson nomina l’apertura per capo allenatore più interessante

Attualmente ci sono diverse posizioni aperte come capo allenatore nella NFL, e alcune sono ovviamente più allettanti di altre.

I team con queste opportunità hanno iniziato a condurre colloqui e assumere l’uomo giusto per il lavoro potrebbe essere il primo tassello a cadere per quanto riguarda le altre mosse che faranno nelle prossime settimane e mesi.

Di tutte le opportunità in questo momento, Jimmy Johnson di Fox Sports, che all’epoca era un grande allenatore, ritiene che i Chicago Bears abbiano la situazione più allettante.

Domenica abbiamo chiesto al nostro staff quale pensa sia l’apertura più interessante per un capo allenatore? 🧐 pic.twitter.com/iSlRewud0W — FOX Sport: NFL (@NFLonFOX) 15 gennaio 2025

I Bears sono andati solo 5-12 in questa stagione e ad un certo punto hanno avuto 10 sconfitte consecutive che sono costate il lavoro al loro ultimo allenatore permanente, Matt Eberflus, ma c’è del potenziale lì.

Hanno un quarterback esordiente in Caleb Williams che ha faticato abbastanza spesso in questa stagione ma ha chiaramente talento e potrebbe aver solo bisogno del giusto allenatore e dello staff tecnico per raggiungere la grandezza.

Ha già tre registi validi nei ricevitori larghi Rome Odunze, Keenan Allen e DJ Moore, e sebbene la loro difesa abbia faticato a novembre e dicembre, hanno alcuni pezzi lì.

Chicago è stata spesso descritta come un luogo dove i giovani potenziali quarterback vanno a morire, ma alla fine ne hanno uno con un sacco di talento naturale che potrebbero ancora trasformare in una pietra miliare del franchise.

Secondo quanto riferito, hanno intervistato un gran numero di candidati, tra cui Pete Carroll, Ben Johnson, Ron Rivera e Mike McCarthy.

