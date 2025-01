JJ McCarthy mostra un nuovo taglio di capelli

La stagione dei Minnesota Vikings si è conclusa in modo straziante.

Ma se c’è un lato positivo, è che l’era di JJ McCarthy è più vicina all’inizio.

Con questo in mente, il prodotto del Michigan si è rivolto ai social media per mostrare il suo nuovo look.

Scaviamo #vichinghi Il nuovo taglio di capelli di QB JJ McCarthy? 🎥: gp.the.barber via IG pic.twitter.com/wAAR2Pk6hB — VikingzFanPage (@vikingzfanpage) 22 gennaio 2025

McCarthy non ha potuto giocare la sua prima stagione in campionato a causa di un grave infortunio al ginocchio.

Ha visto Sam Darnold prendere il posto di titolare e dominare, e c’è stato un punto in cui sembrava che i Vichinghi avrebbero avuto un grande dibattito tra le mani.

Quindi il gioco di Darnold nelle ultime due partite della stagione potrebbe aver aiutato la causa di McCarthy.

Darnold ha giocato come un giocatore del calibro di una franchigia per gran parte della stagione prima di crollare nelle due partite più cruciali.

Potrebbe aver perso molti soldi lì, e i Vikings potrebbero ora sentirsi più propensi a giocare con il loro debuttante.

Secondo quanto riferito, McCarthy operava come se fosse il titolare tutto l’anno, partecipando alle riunioni, guardando film e preparandosi ogni settimana.

Si prevede che tornerà al completo per l’inizio della stagione 2025.

Naturalmente, alcuni credono che potrebbe essere ancora in movimento.

Questa classe del Draft NFL è debole nella posizione di quarterback e diverse squadre hanno bramato McCarthy l’anno scorso.

Se qualcuno viene a bussare con un’offerta simile al Padrino, i Vichinghi non possono rifiutare, potrebbero prendere in considerazione l’idea di separarsi da lui.

In ogni caso, una cosa è certa: l’inizio della stagione 2025 non arriverà mai abbastanza presto per JJ McCarthy.

PROSSIMO: L’analista ritiene che i Vikings abbiano preso una decisione su Sam Darnold