JJ McCarthy rivela l’aggiornamento sul suo processo di recupero

Il quarterback del Minnesota Vikings JJ McCarthy mostra promettenti segni di miglioramento nel mezzo dei preparativi a bassa stagione.

La giovane chiamata di Signal è stata recentemente scoperta in Illinois, dove ha dedicato il tempo all’addestramento privato quando rimbalza da un infortunio al menisco che ha posto fine alla sua campagna da principiante.

Mentre le domande si soffermano sul suo ruolo di antipasto vichingo nel 2025, i progressi di McCarthy forniscono segni incoraggianti al futuro della squadra.

L’ex Michigan si distingue sembra colpire tutti i marchi giusti nella sua riabilitazione.

Durante una recente conversazione con Sports Illustrated, McCarthy ha condiviso un aggiornamento ottimista sul suo percorso di recupero.

“Sta andando alla grande. Siamo di fronte al piano sul campo, non importa come lo chiameresti, ma sta andando bene e siamo pronti in circa 67 giorni per OTA e sì, corriamo, lanciamo. Tutto è bello “, ha spiegato.

Ancora, @Vikings QB JJ McCarthy, anche, ha già confermato di essere “davanti al piano” e sarà pronto per gli OTA questa primavera. 🎥: @Sinow pic.twitter.com/he0xhvfur5 – The Purple Persuasion (@tppskol) 16 febbraio 2025

L’arrivo di McCarthy nel Minnesota ha generato un hums significativo dopo che i Vichinghi lo hanno scelto al primo turno.

Sebbene fosse stato originariamente programmato per un ruolo di backup, ha fatto un’influenza immediata sulla sua opportunità per le previsioni.

Il suo debutto contro Raiders ha mostrato il suo potenziale quando ha terminato 11 su 17 passaggi in 188 yard e ha lanciato due touchdown insieme a un intercettazione in uno sforzo vincente.

Tuttavia, l’eccitazione del promettente inizio di McCarthy è stata di breve durata.

Solo pochi giorni dopo la sua impressionante visione della preseason, un infortunio al menisco ha portato la sua stagione da rookie a una sosta inaspettata.

Se il suo miglioramento continua come previsto, dovrebbe essere pronto per il campo di addestramento e le attività sulle previsioni, dandogli l’opportunità di dimostrare le sue capacità di potenziale quarterback in franchising.

La situazione del quarterback in Minnesota è diventata sempre più eccitante, con le prestazioni di breakout di Sam Darnold nel 2024 e ha aggiunto un altro livello alla discussione.

Mentre il successo di Darnold fa un forte caso per lui per preservare il ruolo di uscita, il lampo di brillantezza di McCarthy durante il campo di addestramento e il Forth non è dimenticato.

